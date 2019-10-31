Рапота сообщил о сроках проведения заседания союзного Совмина

В конце ноября в российской столице планируется провести очередное заседание союзного Совмина. Эти сроки предварительно обозначил в беседе с журналистами 31 октября государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. "Сейчас определяется дата, думаю, что это пройдет в последней декаде ноября. Повестка дня сформулирована, там много разных текущих вопросов", - проинформировал госсекретарь.

Есть темы, которые, по его словам, решаются, не дожидаясь заседания Совета министров. Методом опроса в рабочем порядке "документы проходят согласование, затем подписываются главами правительств", - пояснил он.

Однако есть вещи, которые требуют обсуждения. "Тема будущего Союзного государства в русле той работы, которую проводит рабочая группа под руководством глав Минэкономики, наверное, станет предметом обмена мнениями и, возможно, каких-то решений", - предположил Рапота.

А вот что касается сроков проведения Высшего государственного совета СГ, то они еще не определены, констатировал госсекретарь. Скорее всего, полагает он, это будет определяться после проведения Совета министров Союзного государства.

Рапота напомнил, что еще предстоит рассмотреть бюджет Союзного государства на будущий год на заседаниях Совмина и Парламентского собрания СГ, чтобы затем представить его на утверждение Высшего госсовета. "Если в этом году не удастся его провести, то мы попросим наших президентов в рабочем порядке подписать бюджет с тем, чтобы мы с первого января могли работать", - резюмировал госсекретарь Союзного государства.

Кстати, как уже сообщал "СОЮЗ", доходы бюджета Союзного государства в 2020 году составят 5 млрд 521 млн российских рублей, а его профицит ожидается в размере 24,4 млн рублей.