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31.10.2019 17:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эксперты: Проект нового бюджета отвечает интересам всех москвичей

Текст: Александр Мелешенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект московского бюджета на ближайшие три года учитывает интересы всех москвичей и отличается хорошей сбалансированностью - его можно назвать одновременно и социально-ориентированным, и инвестиционным. Об этом "РГ" рассказали эксперты, опрошенные после вчерашнего рассмотрения закона о бюджете в Мосгордуме.

О социальной направленности бюджета лучше всего говорят цифры, отмечает политолог Дмитрий Бабич - траты социального характера составляют больше половины всех расходов или около 1,7 триллиона рублей ежегодно. Эти деньги предназначены и для социальной поддержки нуждающихся москвичей, и на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта и других сфер.

Фото: Светлана Батова/ РГ
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"В полной мере заложены средства и на помощь малоимущим, и на субсидии по оплате коммунальных услуг, и на компенсации проезда льготников на общественном транспорте, - говорит Бабич. - Кстати, очень важно, что транспортным компаниям полностью компенсируют затраты по перевозке льготников - благодаря этому происходит обновление подвижного состава и инфраструктуры, в чем заинтересованы все без исключения".

Вместе с расходной частью бюджета растут и его доходы - по сравнению с 2020 годом они увеличились почти в 2,5 раза. "Рост заложен и на ближайшие три года, - добавляет Бабич. - Это стало результатом очень большой работы городского правительства. К примеру, многие горожане жаловались на борьбу с неорганизованной торговлей, но благодаря ей не только изменился внешний вид города, но и существенно выросли поступления в бюджет. И похожие перемены произошли во многих отраслях".

Больше, чем на соцподдержку москвичей, город в ближайшие три года намерен тратить только на развитие транспортной системы - на эту программу заложено почти 2,2 триллиона рублей. Деньги предусматривают дальнейшее строительство новых станций метро, автодорог, развязок, обновление общественного транспорта и многое другое.

"Я бы сказал, что эти деньги выделены по жизненным показаниям, - делится с "РГ" директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. - Если бы Москва в последнее десятилетие не развивала большую транспортную программу, то нас бы ждали очень плачевные последствия - приходилось бы ездить из одного района в другой в командировку, с ночевкой. Эта угроза была абсолютно реальна, но этого удалось избежать. Если мы возьмем схему метро 2010 года и современную, то увидим, что она практически удвоилась. Конечно, это стоило больших денег, но было необходимо".

В ближайшие три года запланировано строительство еще 27 станций и 70 км линий метро, то есть темпы развития транспортной системы сохранятся, добавляет Блинкин. Благодаря этому к 2022 году метро в шаговой доступности получат 95 процентов москвичей. "В 2010 году эта цифра казалась абсолютно неправдоподобной, тогда даже покрытие в две трети считалось очень неплохим", - вспоминает эксперт.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Важным называет Блинкин и предусмотренную бюджетом закупку новых автобусов, электробусов и трамваев - городу необходим комфортный современный наземный транспорт. Соглашается с необходимостью крупных финансовых вливаний в транспортную сферу и руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский.

"На развитие транспортной системы действительно выделяются большие деньги, но нельзя забывать о том, что в Москве живет больше 12 миллионов человек, а вместе с агломерацией около 20 миллионов, - подчеркивает он. - Это делает Москву крупнейшим городом Европы и, естественно, требует быстрого и комфортного транспорта. В этом плане мне нравится, что бюджет предусматривает развитие транспорта в срединной части города и на окраинах, которые в этом нуждаются больше всего".

Проект нового бюджета нацелен на то, чтобы сократить время, которое москвичи тратят на дорогу и это принципиально важно, считает Шумский. "В то же время в бюджете нет каких-то сверхдорогих и спорных проектов, типа Алабяно-Балтийского тоннеля, он вполне сбалансирован и продуман", - резюмирует эксперт.

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