Финал премии World Travel Awards 2020 пройдет в Москве

Финал премии World Travel Awards 2020, которую часто называют туристическим "Оскаром", оргкомитет решил провести в Москве. Об этом сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина. Прежде заключительный этап проходил в Лиссабоне (Португалия), Лондоне (Великобритания) и Нью-Йорке (США).

"Уже ни для кого не секрет: наша страна и, конечно, Москва готова к проведению любого мирового события на высочайшем уровне. Мы приветствуем решение организаторов World TravelAwards и благодарим их за доверие. Это отличная новость и самая лучшая оценка проделанной в последние годы работы. Несмотря на довольно жесткую конкуренцию, Москва продолжает укреплять позиции как международный туристический центр", - цитирует портал мэра и правительства Москвы слова Натальи Сергуниной.

Напомним, премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. Ее вручают более чем в 80 номинациях: лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности и так далее. Победители определяются голосованием среди туристов и специалистов туриндустрии.

Ежегодно World Travel Awards охватывает весь мир своим Гранд Туром - серией гала-церемоний. Их завершает крупнейшее событие - Гранд Финал в конце года. В этом году он состоится 28 ноября в Маскате (Оман).

Москва номинирована на World Travel Awards сразу по трем основным категориям: "Лучшее направление фестивального и событийного туризма" (World"s Leading Festival & Event Destination), "Лучшее направление для спортивного туризма" (World"s Leading Sports Tourism Destination) и "Лучшее туристическое направление. Город" (World"s Leading City Destination).

Отметим, что сентябре этого года в столице впервые прошла специальная выездная программа Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). На ней, в частности, было объявлено о запуске имиджевой программы "Амбассадоры Москвы". Всего в деловых сессиях, официальных встречах и культурных мероприятиях в течение двух дней приняли участие более 270 представителей профильных министерств, ведомств и организаций в сфере туризма из 60 стран. Выступая тогда перед делегатами, вице-мэр Сергунина рассказала, что значительного роста туропотока в Москве удалось добиться благодаря программам развития города.

"Приоритетный принцип в развитии города - комфортная среда и условия для жизни, для работы, спорта, отдыха с семьей и друзьями. Совершенствуя город для нас самих - его жителей, мы заодно сделали его привлекательным и дружелюбным для туристов", - отметила заммэра на специальной выездной программе Генассамблеи UNWTO.

В прошлом году российскую столицу посетили 23,5 млн туристов - почти вдвое больше, чем в 2010. А вклад туризма в бюджет города по итогам 2018 достиг 118 млрд рублей. Для сравнения: в 2010 году поступления в бюджетную систему от туризма были примерно в 4 раза меньше.

Теперь Москву ежегодно отмечают в различных туристических рейтингах: побывать у нас, к примеру, рекомендовали National Geographic, CNN, The Wall Street Journal, The Daily Telegraph, Lonely Planet.

Больше всего гостей в столицу России едет в новогодние праздники. В прошлый сезон - с 30 декабря 2018 по 8 января 2019 года - было забронировано 90% номерного фонда (почти на 17% больше, чем в сезоне 2017/2018). Рекордную загрузку продемонстрировали четырех- и пятизвездочные отели в самом центре, они были заполнены на 95%.

В этом году во время празднования Дня города (7-8 сентября) отели тоже были переполнены - загрузка превысила 90%. Причем 65% гостей были иностранными туристами из Китая, Испании, США, Израиля и Аргентины.

Сейчас в Москве работают больше 1,7 тыс. отелей, прошедших процедуру квалификации и получивших соответствующую категорию. В них 93 тыс. номеров, рассчитанных на 233 тыс. мест. Это почти вдвое больше по сравнению с 2010 годом.

44 гостиницы более чем на 13 тысяч номеров представляют известные международные бренды: Four Seasons, Hilton Hotels & Resorts, Holiday Inn, InterContinental, Kempinski Hotels & Resorts, Marriott Hotels & Resorts, Radisson, Ritz Carlton, Swissotel, Pentahotel.

Характерная черта современной Москвы - событийность. С 2012 года в столице регулярно проводятся крупные сезонные тематические фестивали: • Рождественский фестиваль "Путешествие в Рождество" (декабрь-январь), • Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" (апрель), Международный фестиваль и конкурс акапельного пения "Московская весна ACappella" (май), Международный фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" (июнь), Международный фестиваль и конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" (август), Гастрономический фестиваль в период сбора урожая "Золотая осень" (октябрь) и другие.

В 2018 году Москве присудили престижную награду World Festival and Event City Award - как одному из лучших городов мира для проведения фестивалей. Церемония награждения прошла в рамках 63-го ежегодного съезда Международной ассоциации фестивалей и массовых мероприятий IFEA (The International Festivals and EventsAssociation). Помимо Москвы, обладателями наград стали еще восемь городов: Оттава (Канада), Сидней (Австралия), Порен (Южная Корея), Тайчжун (Тайвань) и Филадельфия (США) . До этого премию IFEA получали Лондон, Эдинбург, Бостон, Роттердам.

В 2019 году московский исторический фестиваль "Времена и Эпохи" получил международную премию событийной индустрии Global Eventex Awards. Он занял первое место в номинации "Фестиваль". Второго места в этой же категории удостоился столичный фестиваль "Круг света". Победителей в нескольких десятках номинаций определяло экспертное жюри. Всего на конкурс была подана 331 заявка более чем из 40 стран. Премия Global Eventex Awards - одна из крупнейших в своей области, учреждена в 2009 году. За все время участниками Eventex Awards становились представители 80 с лишним государств. В 2018 году лауреатом в категории "Фестиваль" стал World"s Biggest Guestlist Festival (Индия), а в 2017-м - Magical Lantern Festival (Великобритания).