Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье

Первый замглавы Минздрава Крыма попал в аварию на территории Московской области. Вместе с ним в машине находились еще двое управленцев из Крыма, один из которых погиб, а второй получил травмы. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, первый заместитель главы министерства здравоохранения Крыма Валентин Савченко не справился с управлением и влетел в отбойник.

В результате аварии пострадал находившийся в салоне начальник управления стратегического развития того же ведомства Илья Турчиненко.

Пострадал в результате ДТП и сам Савченко. Вторым пассажиром оказался директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра Иван Сагайдак. Он в этой аварии погиб.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.