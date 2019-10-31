Минздрав: Число врачей в Москве за год увеличилось почти на 2 тысячи

Количество врачей в столице увеличилось почти на 2 тысячи специалистов в прошлом году по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Отмечается, что рост численности врачей в Москве составил 3,5% (или 1 822 специалиста). При этом столица демонстрирует позитивную динамику численности врачей в первичном звене наряду с еще 38 регионами.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в городе продолжат укреплять позиции первичного звена. Так, в ближайшие годы в Москве планируется отремонтировать около 150 поликлиник. Кроме того, в 2020-м в столичные поликлиники планируется устроить 500 узкопрофильных врачей.