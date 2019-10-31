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31.10.2019 17:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начальника костромской колонии взяли под стражу за взятку

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: УМВД по Костромской области Фото: УМВД по Костромской области
Фото: УМВД по Костромской области

Суд в Костроме удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника исправительной колонии №2 по подозрению в получении миллионной взятки.

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе Свердловского районного суда Костромы, начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Костромской области заключили под стражу сроком на два месяца.

Уголовное дело в отношении высокопоставленного силовика следователи регионального Следственного управления СКР возбудили по ч. 6 ст. 290 ч. 6 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, в особо крупном размере).

По данным следствия, деньги начальнику колонии передал бывший осужденный. За вознаграждение руководитель колонии обещал создать преференции и помочь в досрочном освобождении одному из заключенных, а также согласился наладить поставки в колонию запрещенных предметов.

С апреля по октябрь текущего года подозреваемый успел получить 587 800 рублей. При этом общая сумма взятки, о которой договаривались подозреваемый и взяткодатель, составляла 1 180 000 рублей, это особо крупный размер.

- В судебном заседании подозреваемый и его защитник просили не избирать меру пресечения в виде содержания под стражей, просили избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста, - пояснили в суде.

Однако суд, учитывая данные о личности подозреваемого, решил, что он может скрыться от органов следствия и суда, используя свое служебное положение, а также может угрожать свидетелям, осужденным и уничтожить неустановленные пока вещественные доказательства.

Если вину подозреваемого докажут в суде, ему может грозить до 15 лет заключения.

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