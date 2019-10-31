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31.10.2019 21:28
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Оперный бал Елены Образцовой пройдет в Большом театре

Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8005)
Оперный бал Елены Образцовой, Историческая сцена Большого театра России, Москва, 4 ноября
Оперный бал Елены Образцовой всегда собирает исполнителей с мировыми именами (на фото аргентинский тенор Хосе Кура). Фото: Мария Бабалова Оперный бал Елены Образцовой всегда собирает исполнителей с мировыми именами (на фото аргентинский тенор Хосе Кура). Фото: Мария Бабалова
Оперный бал Елены Образцовой всегда собирает исполнителей с мировыми именами (на фото аргентинский тенор Хосе Кура). Фото: Мария Бабалова

Это уже четвертый бал, посвященный великой певице. Первый гала-вечер в честь Елены Образцовой прошел в Большом театре пять лет назад, в октябре 2014 года. Тогда мировые оперные звезды поздравляли Елену Васильевну с 75-летием. Через два с половиной месяца ее не стало. И "Бал Елены Образцовой" оказался, быть может, лучшей памятью об уникальной актрисе и женщине.

Фото: Наташа Разина и Валентин Барановский
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"Я очень счастлива, что в мой родной Большой театр приехали знаменитые, великие, замечательные певцы, пожелав меня поздравить. Значит, я еще что-то значу в этом мире, несмотря на свои 75 лет. В этот вечер возникла какая-то удивительная атмосфера молодости, будто я вернулась в те годы, когда я много пела и ездила по всему миру. Я таким образом попрощалась со "своим" Большим театром…" - вспоминала в нашем последнем разговоре Елена Васильевна.

И сейчас в год 80-летия певицы "Бал" возвращается на Историческую сцену Большого - театра, который Елена Образцова любила более, чем какой-либо другой. Звездой золотой эпохи Большого театра Елена Образцова стала совсем юной - в 24 года. И сразу не в самой простой партии величественной Марины Мнишек. И это произошло даже раньше, чем окончила Ленинградскую консерваторию, где на выпускном экзамене певица получила "пять с плюсом". Более такой оценки никто не удостаивался. И в Большом театре она прослужила полвека, с 1963 года. Хотя лучшие оперные театры мира всегда мечтали о том, чтобы имя феноменальной русской меццо-сопрано украсило их афиши.

Фото: Пресс-служба театра Narodní divadlo
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Поэтому абсолютно закономерно, грядущий "Бал" будет своеобразным виртуальным путешествием по тем лучшим мировым площадкам, где блистала певица. И на сцену Большого по приглашению Благотворительного фонда Елены Образцовой - организатора вечера - выйдут как и те звезды оперы планетарного масштаба, с кем часто Елена Васильевна вместе выступала, так и представители нового поколения. Сменяя друг друга, споют Маквала Касрашвили, Ольга Бородина, Мария Гулегина, Феруччо Фурланетто, Лео Нуччи, Екатерина Семенчук, Виталий Билый, Лоуренс Браунли, Франческо Демуро, Любовь Петрова, Вероника Джиоева, Юлия Лежнева, Василиса Бержанская, Нина Минасян, артисты Молодежной оперной программы Большого театра, лауреаты Международного конкурса Елены Образцовой.

Место за дирижерским пультом Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского поочередно будут занимать приглашенный дирижер Михайловского и Новосибирского оперного театров Дмитрий Корчак и дирижер Большого театра России Александр Соловьёв. И под сводами Большого театра в этот день вновь обязательно прозвучит и фантастический голос Елены Образцовой.

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