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Общество
31.10.2019 21:29
Текст: Любовь Проценко

Забота о старшем поколении - приоритет Москвы

Анастасия Ракова: В столице формируется новый стандарт благополучия пенсионеров
О том, как изменились потребности москвичей старшего поколения и что делается в городе для того, чтобы своевременно реагировать на них, рассказала "РГ" заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Поделилась Анастасия Владимировна и результатами реализации программы "Московское долголетие" и "Моя карьера", подробно остановилась на вопросах помощи города ветеранам и пожилым людям.

Сегодня старшее поколение москвичей ведет как никогда активный образ жизни. Они занимаются спортом в парках и тренажерных залах, учат иностранные языки, овладевают компьютерной грамотностью. И при этом многие еще и работают. А потребности тоже изменились?

Анастасия Ракова: Современный московский пенсионер - вовлеченный пользователь городской инфраструктуры. Он участник десятков культурных мероприятий, которые проходят в течение года в Москве, клиент банков, активный пользователь как интернета, так и разных электронных городских сервисов. Это во всех смыслах "активный" житель. И да, каждый пятый, или 21%, из числа пенсионеров продолжает трудиться.

Фото: Из личного архива
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Формально возраст перестал быть показателем снижения активности и социально-экономического статуса горожан. Более того, современный представитель старшего поколения не хочет довольствоваться тем, что имели его родители. У него уже другие запросы, и задача города - создать инфраструктуру, чтобы их можно было удовлетворить. Таким образом, формируется новый стандарт благополучия московских пенсионеров, который отражает их основные потребности: поддержание здоровья, социальная вовлеченность, досуг и трудоустройство.

Москва известна в стране сильной социальной поддержкой пенсионеров…

Анастасия Ракова: Это так, в нашем городе одна из самых развитых систем мер и льгот. Общая сумма всех социальных выплат горожанам старшего возраста в 2019 году будет свыше 170,2 млрд руб. Более 2 млн человек регулярно получают 40 ежемесячных и 8 единовременных социальных выплат. Одна из основных денежных выплат в Москве - региональная социальная доплата к пенсии. С ее помощью пенсии неработающих пенсионеров город поднимает до городского социального стандарта минимальных доходов, размер которого с 1 сентября 2019 года увеличен с 17,5 тыс. руб. до 19,5 тыс. руб. Кроме того, всем столичным пенсионерам предоставляется право на бесплатный проезд на всех видах городского общественного транспорта, а также на пригородных поездах. Бесплатно поправить свое здоровье в санаториях и домах отдыха смогут 245 тыс. москвичей, которые в течение года получили путевки на санаторно-курортное лечение на Черноморском побережье и в средней полосе России.

Вы говорили о том, что у московских пенсионеров появились новые запросы, на которые городу приходится оперативно реагировать. Что вы имеете в виду?

Анастасия Ракова: Действительно, потребности москвичей старшего возраста изменились. Соцподдержка для многих уже не стоит на первом месте. Так, например, анализ больших данных показал, что большинство москвичей хотят продолжать работать и после достижения пенсионного возраста и сами зарабатывать. Им нужно только в этом помочь.

Более 200 тысяч человек участвуют в программе "Московское долголетие". Ее главный принцип - все занятия бесплатны и доступны всем

Осознав новый запрос, мы включили в новую систему службы занятости отдельное направление - помощь в трудоустройстве жителям в возрасте 50+. В июне открылся специализированный центр занятости "Моя карьера", задача которого поиск работы каждому обратившемуся с учетом его потребностей и возможностей. Одна из программ центра, под названием "5.0", рассчитана на москвичей предпенсионного и пенсионного возраста. Специалисты центра проводят тестирование, которое определяет квалификацию и сильные стороны соискателя, и уже на основе полученных результатов формируют индивидуальный карьерный сценарий. Он включает в себя профессиональное обучение и тренинги. Самые популярные тренинги центра посвящены современным технологиям поиска работы, умению составить резюме, практике прохождения собеседования с потенциальным работодателем. Кроме того, "Моя карьера" предлагает такие тренинги, как "Работа в разновозрастном коллективе", чтобы помочь людям в возрасте 50+ преодолеть сложности общения с молодыми коллегами, серию тренингов "Мастерская предпринимательства и самозанятости" для тех, кто решил открыть свой бизнес.

Отмечу, все посетители центра имеют возможность напрямую встретиться с работодателем. Партнерами "Моей карьеры" являются такие крупные работодатели, как Третьяковская галерея, Google, аэропорт Домодедово, РЖД, Московский метрополитен, "Почта России", Торговый дом ГУМ, отель Hilton, стадион "Спартак", Банк "Открытие", различные кафе и крупные ретейлеры.

И все-таки возраст есть возраст, с ним болезни приходят все чаще…

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Анастасия Ракова: А вот это заблуждение, что в старости должно все болеть. Современная инновационная медицинская помощь, доступная в Москве, позволяет лечить самые сложные заболевания. В Москве внедрены передовые методики лечения, которые ранее либо были недоступны, либо применялись очень ограниченно - например, эндопротезирование крупных суставов или установка кардиостимулятора, которая сейчас уже становится рядовой операцией и не вызывает осложнений даже у пациентов в 80-летнем возрасте и старше. Работают в столице и такие важные учреждения, как клиники памяти. Их в Москве уже шесть. Приходят туда люди после инсульта и с другими болезнями сосудов головного мозга, а также расстройствами памяти. Специалисты рассказывают пациентам о том, как заботиться о себе и вести быт при ослабевающей памяти, сохранять и развивать когнитивные функции, продолжать активную жизнь и справляться с подобными нарушениями.

Есть в городе специализированный госпиталь для ветеранов войн № 2. За 30 лет он накопил уникальный опыт лечения больных старших возрастных категорий с несколькими хроническими заболеваниями - оперировать здесь пациентов старше 90 лет для специалистов обычное дело. С 1 июля в госпитале открылись три гериатрических отделения для пациентов старше 60 лет. Главная цель их - увеличить продолжительность качественной и активной жизни пенсионеров и ветеранов.

А как продвигается программа "Московское долголетие"? Доказала свою востребованность?

Анастасия Ракова: С ее помощью мы мотивируем москвичей "серебряного возраста" вести здоровый образ жизни. Больше двигаться, чаще гулять, правильно питаться. Для всего этого город создает соответствующие условия. На сегодняшний день в проекте участвуют уже более 200 тысяч человек.

По итогам успешного предыдущего сезона мы поняли, что интереснее и полезнее всего пожилым людям. И вот в новом осенне-зимнем сезоне открываются три совершенно новых направления. Командные спортивные игры, зимние виды спорта, интеллектуальные клубы в вузах. Значительно расширяется и уже существующее театральное направление. Напомню: все занятия в рамках "Московского долголетия" бесплатны и доступны по всему городу. Это главный принцип проекта.

Программой активно заинтересовались ведущие высшие учебные заведения, в том числе МГУ, Тимирязевская академия, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, РЭУ им. Плеханова, Московский государственный университет пищевых производств. С их помощью создано 225 образовательных программ. Курсы психологии и бизнеса, ландшафтного дизайна и пчеловодства, овощеводства и сомелье, клубы по интересам и дискуссионные клубы.

Проект "Московское долголетие" показал, как велика у пожилых людей потребность в общении, самореализации, творческой активности. Но кружки кружками, а людям часто просто нужно место, где можно хорошо провести время, ничего заранее не планируя и никуда не записываясь. Просто прийти - и тебе будут рады. Такое в Москве теперь есть - "Мой социальный центр". Пространство живого общения, где главными организаторами активностей и хозяевами выступают сами москвичи. Они формируют программу, проводят интересные им встречи и праздники. Пока пилотный проект запущен на базе филиала "Марьина Роща" ТЦСО "Алексеевский", но планируется запуск еще 9 подобных центров.

Но в столице есть и те, кто находится в более уязвимом положении: одинокие старики, инвалиды, тяжело болеющие люди. Как город заботится о них?

Анастасия Ракова: Традиционно сфера соцзащиты - одна из самых консервативных в любой стране мира. Изменения в ней зачастую оказываются весьма чувствительными и для получателей, и для поставщиков услуг. Но подходы, принципы и бизнес-процессы, которые в этой сфере существовали долгие годы, в наше время не всегда работают. Мы стараемся адаптировать их под современные потребности горожан, совершенствуем существующую систему с учетом новых возможностей современного мира.

Помощь на дому нуждающимся оказывают более 7 тысяч социальных работников. На что мы обратили внимание? Более половины своего рабочего времени эти люди тратят на доставку продуктов питания, товаров первой необходимости, газет и журналов. В то же время, используя современные сервисы, например электронную торговлю, социальные работники могли бы более эффективно распределять свое время. Сейчас мы проводим такой эксперимент, пробуем ориентировать работников не ходить по магазинам, а погулять со своим подопечными, помочь им по дому или просто спокойно за чаем поговорить. Прежде на такое человеческое общение у них просто не оставалось времени. Если же заказать все необходимое на сайте, сформированный заказ привезут в назначенный час, да и сумки тяжелые таскать не придется.

Фото: Алексей Фокин/ "Комсомольская правда"
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И это лишь один аспект. Проанализировав сферу соцобслуживания, мы поняли, что нужна единая комплексная система долговременного ухода, создать которую можно лишь, объединив усилия разных ведомств. Так в рамках пилотного проекта сейчас объединены возможности двух департаментов - труда и социальной защиты, и департамента здравоохранения с целью обеспечения правильной маршрутизации жителей старшего возраста и стандартизации услуг по патронажу и уходу. В одной системе оказались шесть организаций социального обслуживания и 10 учреждений здравоохранения. Как это работает и что дает? Например, пациента после инсульта выписывают домой и стационар клиники направляет информацию об этом в учреждение соцзащиты. Понятно, что, если он живет один и позаботиться о человеке некому, в это время ему как никогда будет нужна помощь. Получив сигнал от медицинского учреждения, службы соцзащиты могут начать действовать.

Для максимального упрощения получения различных социальных услуг мы передали их в центры госуслуг. Там действуют единые стандарты качества и комфорта - москвичам удобнее обращаться в одно окно. В центрах "Мои документы" предоставляется более 70 услуг для москвичей старшего возраста. Можно получать их и удаленно, через портал mos.ru. Это гораздо проще, особенно для тех, кто по тем или иным причинам не может дойти до МФЦ. С другой стороны, это оптимизирует и работу соцработников, которые услуги для своих подопечных тоже могут заказать онлайн вместо того, чтобы ходить по учреждениям.

Как органы соцзащиты узнают о тех, кто нуждается в их помощи? По каким критериям идет отбор действительно нуждающихся? Пенсионеры сами должны обратиться в соцзащиту?

Анастасия Ракова: Пока основной способ получения социальных услуг заявительный. Понятно, что придут не все. Кто-то не сможет, а кто-то и не захочет просить, но это вовсе не значит, что лишь по этой причине они должны остаться без помощи. Проактивный подход - один из основных принципов, на котором должна базироваться социальная политика. Прогресс не стоит на месте, и в будущем технологии позволят отслеживать факты, которые могут вести к изменению физического статуса человека. Видеть, например, как часто он пользуется общественным транспортом, посещает поликлинику. По совокупности этих данных будет легко узнать о нуждающихся в социальном обслуживании, встретиться с ними для уточнения ситуации и в случае необходимости прийти на помощь.

Какой именно должна быть эта помощь, поможет определить методика, разработанная нашими экспертами на основе международного опыта обследования граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. Она выясняет ограничения, возникшие у человека при выполнении простых действий. Например, в ходе приема пищи, одевании, передвижении, личной гигиене и т.д. Учитывается также социальный статус человека, потребность в медицинской помощи, наличие когнитивных нарушений. На основе собранных сведений о человеке можно автоматически, без участия проводившего обследование специалиста, определить набор услуг, необходимых для компенсации утраченных функций самообслуживания. Такой подход позволяет учесть индивидуальные потребности в социальном обслуживании каждого человека, а также исключить субъективный подход при назначении социальных услуг.

Каждый пятый из числа пенсионеров в Москве продолжает трудиться. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Пока же у москвичей в большинстве своем абсолютно одинаковый набор социальных услуг. Такой подход необходимо дорабатывать. На это направлен новый перечень социальных услуг и их стандарты, которые сейчас формируются в Москве. В пяти административных округах города уже проводится эксперимент по апробации этой методики учета степени ограничения к самообслуживанию для определения индивидуальной нуждаемости в социальном обслуживании.

Расскажите, пожалуйста, какая поддержка оказывается ветеранам Великой Отечественной войны? Их ведь, к сожалению, с каждым днем остается все меньше.

Анастасия Ракова: Безусловно, Москва уделяет особое внимание ветеранам ВОВ. В 2018 году им были вдвое увеличены ежемесячные выплаты, а в ноябре текущего года более 8,5 тысячи ветеранов получат единовременную материальную помощь по случаю 78-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в Битве под Москвой. Сама выплата в этом году увеличена в два раза и составит 20 тыс. руб.

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Ветераны также могут бесплатно отдохнуть в социально-реабилитационном центре ветеранов войн и Вооруженных Сил на Олимпийском проспекте и в пансионате "Никольский парк" в Зеленограде. Для одиноко проживающих ветеранов предусмотрена программа медико-социальной реабилитации "Санаторий на дому". Программа рассчитана на 21 день, в течение которых ветерана регулярно посещают врач и медсестра. Они занимаются его лечением и оздоравливанием с помощью физиотерапевтических процедур. Проводятся для ветеранов консультации по питанию, на основе выработанной диеты с учетом пожеланий участника программы формируется продовольственный набор, который доставляется ему на дом еженедельно.

Приняли мы во внимание и востребованность службы сиделок при Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил. С 2019 года время обслуживания ими ветеранов увеличено до 10 часов в день, т.е. с 53 до 70 часов в неделю.

Во многих странах к уходу за пожилыми принято привлекать волонтеров. Москва в последнее время тоже пошла по этому пути?

Анастасия Ракова: Да, мы активно привлекаем волонтеров. В различных организациях социального обслуживания их задействовано уже около 3 тысяч человек. Большая часть из них - студенты вузов и колледжей.

Правда, в работе с волонтерами столкнулись с проблемой: зачастую желание помогать идет впереди умения делать это правильно. А здесь ведь главное, как и в медицине, не навредить. Поэтому важно не только развивать волонтерские движения, но и учить людей помогать. Недавно у нас открылась бесплатная школа социального волонтерства в центре "Моя карьера". В ее рамках стартовали сразу несколько курсов - для новичков в этой сфере, для координаторов волонтерских групп и руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций и для тех, кто специализируется на работе в интернатах и пансионатах. Занятия ведут руководители известных благотворительных фондов. Делятся знаниями по организации и мотивации волонтерских групп, историями успеха, своими лучшими практиками.

Фото: Сергей Куксин.
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Мы намерены задействовать все возможности города для помощи людям. Провели, в частности, встречу с представителями 20 наиболее известных и авторитетных московских некоммерческих организаций, обсудили меры поддержки социально ответственного бизнеса и благотворительных фондов. Многие НКО не включены в официальный реестр, так как работают по авторским методикам и оказывают нестандартные услуги. Мы же, наоборот, хотели бы, чтобы в социальной сфере некоммерческий сектор был представлен гораздо шире, чем сейчас. Государство со своей стороны может обеспечить стандартный набор социальных услуг. Мы же стремимся к индивидуализации нужд каждого москвича, так как для социальной защиты крайне важно ответить на запрос конкретного человека. И как раз у представителей НКО и благотворительных организаций есть возможность теснее общаться с теми, кому нужна помощь.

Поэтому мы разработали специальную программу поддержки НКО и благотворительных организаций. Речь идет о конкурсе грантов "Москва - добрый город", общая сумма которых составляет 400 млн руб. Он предусматривает распределение грантов с учетом максимального охвата людей, которым нужна помощь: от многодетных семей до бездомных. Прием заявок уже стартовал. Добавлю, что принципиальное отличие этого конкурса от других - акцент на соци­альную помощь конкретному ­москвичу.

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