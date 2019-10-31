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30.10.2019 19:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С момента задержания

Сбежавший участник незаконного митинга арестован заочно
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8004)
Ходатайство следствия о заочном аресте Айдара Губайдулина - участника несогласованной акции 27 июля, ставшего впоследствии фигурантом уголовного дела и сбежавшего от российского правосудия, санкционировал в среду Басманный районный суд Москвы. На период предварительного расследования с подследственного была взята подписка о невыезде, но это не остановило его, и он скрылся.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в международном розыске Губайдулина Айдара, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ "угроза применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья". Мера пресечения избрана сроком на 2 месяца с момента его экстрадиции либо с момента его задержания на территории России", - рассказали в Басманном суде.

Прекращено дело против родителей, взявших сына на митинг в Москве

Губайдулин уехал из России после того, как следователи предъявили ему новое обвинение. По версии следствия, он в ходе незаконной акции в Москве угрожал бойцам Росгвардии совершением насилия. Ранее ему вменялся бросок в росгвардейца пластиковой бутылки. Если изначально молодого человека обвиняли в покушении на совершение насилия в отношении правоохранителя, то позже обвинение ужесточили - речь зашла об "угрозе применения насилия".

Губайдулин в середине октября написал в соцсети, что не намерен возвращаться в РФ ближайшие годы. Из-под стражи Губайдулина освободили в середине сентября, заменив арест подпиской о невыезде.

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