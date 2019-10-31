Семеро мошенников ответят в суде за обман пенсионеров

Зюзинский районный суд Москвы принял к рассмотрению уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, процесс по которому может быть громким. Судить будут семерых предполагаемых преступников, которые обманом вымогали у граждан последние сбережения.

В столичном главном управлении полиции сообщили, что общий ущерб составил более десяти миллионов рублей. По данным следствия, участники организованной криминальной группы звонили по телефону своим предполагаемым жертвам, преимущественно пожилым людям, и представлялись сотрудниками различных государственных органов.

Они сообщали потерпевшим о якобы полагающейся им компенсации за различные неудобства, к примеру, за несвоевременно вывезенный мусор или неубранный подъезд. Но компенсация якобы будет выплачена только при условии оплаты государственной пошлины. Введенные в заблуждение граждане переводили свои деньги на указанный по телефону счет.

Преступники старались разнообразить причины, по которым людям якобы положена компенсация. К примеру, отдельная бригада задержанных полицией телефонных мошенников представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что пенсионерам положена компенсация за приобретенные биологические добавки. Они точно знали, кому звонили. Именно тем пожилым людям, которые за три-четыре дня до этого купили за приличные деньги якобы ценнейшие лекарственные препараты. А фактически это были БАДы. И люди, отдавшие за них десятки тысяч, рады были получить хотя бы частичную компенсацию. Поэтому соглашались на оплату так называемой пошлины.

Участники группировки подразделялись на "звонарей", которые говорили с пенсионерами по телефону, "кассиров", отвечавших за транзакции, и "обнальщиков", снимавших деньги в банкоматах. Отдельный член группировки заботился об актуальности и безопасности базы данных. Напасть на след группы удалось в конце 2018 года. По данным следствия, фигуранты уголовного дела причастны как минимум к 25 аналогичным преступлениям.

По версии следствия, организатором группировки является 35-летний выходец из Азербайджана, проживающий в подмосковном Домодедове. При обыске у него были найдены крупные суммы в рублях и валюте, банковские карты, травматический пистолет, охотничье ружье и коллекционные монеты. На деньги, полученные обманом, он покупал акции российских компаний. В туалете был обнаружен тайник с распечатками базы данных, содержащей имена пенсионеров. При обыске гражданская жена главаря пыталась смыть в канализацию выписки с номерами телефонов и именами жертв.