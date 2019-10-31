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31.10.2019 20:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ни денег, ни вагонов

Суд заочно арестовал бизнесмена
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8005)
Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу "Рэйлтрансхолдинга" Сергея Шпака.

По данным следственного департамента полицейского ведомства, Шпак причастен к хищению у компании "ВЭБ-лизинг" около 1,8 миллиарда рублей. Следствие подозревает в этом преступлении также бывшего первого заместителя экс-главы холдинга Виталия Гыберта и руководителя службы безопасности Ростислава Клименко. Оба они также находятся в бегах, объявлены в международный розыск и были арестованы заочно.

Сбежавший участник незаконного митинга арестован заочно

По версии следствия, Шпак, а также бывший гендиректор "ВЭБ-лизинга" Вячеслав Соловьев, экс-гендиректор ЗАО "РТХ-Логистик" Александр Шаповалов, которые также арестованы заочно, создали преступную группу, чтобы похитить деньги, которые компаниям холдинга перечислили за поставку вагонов. Речь идет о нескольких договорах, по которым проходят 800 с лишним грузовых вагонов и цистерны. Но вагоны поставлены не были, а перечисленные за них средства были выведены через два десятка фирм, не занимавшихся реальной деятельностью. Вот тогда и появилась цифра ущерба - около двух миллиардов рублей.

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