В ДТП под Смоленском погибли граждане Беларуси

На федеральной трассе в Смоленской области в результате ДТП в четверг утром погибли граждане Беларуси. Об этом в социальных сетях информирует посольство РБ в России.

"Сегодня утром на 441-м километре трассы М-1 произошло ДТП с участием граждан Беларуси. В результате трое погибших, один пострадавший. Посольство предпринимает меры по информированию родственников", - сообщили в белорусской дипмиссии.

В информации посольства уточняется, что столкновение микроавтобуса Volkswagen и большегруза DAF произошло около 07:10 в районе деревни Бодуны Краснинского района.

В МИД Беларуси выразили соболезнования семьям и близким погибших.