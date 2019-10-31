В Москве пройдет театральный фестиваль "Уроки режиссуры"

Фестиваль "Уроки режиссуры" в рамках Биеннале театрального искусства, Москва, до 18 ноября

В конкурсе "Уроков режиссуры" - постановки молодых режиссеров, чей профессиональный стаж не превышает десять лет, а в масштабной образовательной программе - мастер-классы ведущих специалистов.

"И у молодого актера, и у молодого режиссера сейчас слишком много соблазнов, предложений, проектов. Один делаешь правой рукой, другой - левой ногой. А еще можно что-то подтолкнуть коленкой. И большие замыслы уходят в череду мелких дел. Там читку провел, здесь читку провел. А до спектакля руки так и не дошли... Надо ценить главное в себе. Не уступать его даже под давлением" - этот, пожалуй, самый ценный на сегодня урок жизни от руководителя петербургской "Мастерской" Григория Козлова стоило бы каждому, вступающему в профессию, выписать себе золотыми буквами.

Многие молодые режиссеры, чьи работы входили в программу одного из самых полезных с точки зрения развития профессии из существующих российских театральных фестивалей (и это не гипербола), уже благополучно успели выработать здоровый иммунитет против лихих скоростей в театре. Михаил Патласов, Наталья Лапина, Денис Хуснияров - на их фамилии теперь делают серьезные ставки. Выпускник мастерской Сергея Женовача Айдар Заббаров - уже в их числе. Его спектакль "Беглец" по повести Льва Толстого "Казаки" петербургского Театра им. Ленсовета покажут в финале конкурса "Уроков" (8 ноября, на Другой сцене театра "Современник").

А после мастер-классов Роберта Стуруа, Дмитрия Крымова, Евгения Каменьковича образовательную программу продолжит серия лекций "Уроки профессии" (в выставочном зале "Новый манеж").

3 ноября замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский расскажет о законах успешного менеджмента в сфере театра. 6 ноября историк театра Вадим Щербаков преподаст уроки режиссуры Мейерхольда. 15 ноября театровед Римма Кречетова пригласит в пространство сценографа Давида Боровского. 21 ноября директор Театрального музея им. Бахрушина Дмитрий Родионов поделится опытом, как сохранить живой музей в обществе виртуальных коммуникаций.

И до 10 декабря в Бахрушинском музее в рамках выставочных проектов "Уроков" открыта экспозиция "Первые сюжеты. Лица российской сцены рубежа тысячелетий" - десятки записей репетиций и видеофрагментов легендарных спектаклей и более 130 фотопортретов выдающихся актеров. "Когда-то Немирович-Данченко сказал очень точно, что весь Художественный театр с его многочисленными службами, все бессонные ночи и работа сотен людей существуют только ради того момента, когда на сцену в роли Анны Карениной выйдет Алла Тарасова. Думая над идеей выставки, мы отталкивались от этой мысли, - рассказала на вернисаже куратор проекта, доктор искусствоведения Ольга Егошина. - Как говорил Сергей Юрский: режиссерский театр существует всего сто лет, а актерскому - сотни".

Выставка подготовлена при участии десятков российских театров.