В Москве пройдут концерты певицы Мари Краймбрери и группы Scorpions

Мари Краймбрери, премьера программы "Мелкая здесь", Москва, Adrenaline Stadium, 3 ноября

В каждые времена на сцене появляется своя "плохая девчонка". Непохожая на всех: дерзкая, ершистая, непредсказуемая, игнорирующая форматы, самовольно смешивающая ритмы, идеи, неочевидные музыкальные новшества и поэтические откровения. Слушаешь и поражаешься: как же до этого прежде никто не додумался? Появляются эти "девчонки" всегда стремительно, будто из ниоткуда и, игнорируя "Фабрики звезд" или "Голос", зато сразу же заполняя своими песнями все музыкальное пространство и в наших душах, и на стадионах. В конце 90-х все влюбились в волжанку Машу Макарову с ее "Любочкой", потом объявилась Земфира из Уфы, чуть позднее - Мара из Подмосковья. Затем пришел черед Буч, а в середине "нулевых" - казанки Марины Максимовой, она же МакSим… Лет десять "ниша" пустовала, и теперь ее заняла Мари Краймбрери.

В марте 2018 года эта невысокая, остроумная, обаятельная и целеустремленная блондинка выпустила альбом "Переобулась" и с тех пор собирает большие концертные залы. На мобильных телефонах ее рингтоны уже более востребованы, чем у Димы Билана, лишь немного отставая от лидера - "Ленинграда". А фанаты порой и сами не замечают, как разговаривают фразами из ее песен. При этом промоутеры, чтобы концерты лучше "продавались", нередко называют Мари "новой звездой рэпа", на что она неизменно отвечает: "Я не исполняю рэп. Это - поп-музыка". Рэп у нее, впрочем, тоже есть. И Мари доказывает, что в нем можно эмоционально и убедительно выражать свои мысли и без мата (только в паре треков не сдержалась). А еще она - лиха и размашиста в ритм-энд-блюзе и трогательно-лирична в балладах, где отчаяние, гордость, сострадание и вера в себя мелодично уживаются примерно в равных пропорциях. Поэтому неудивительно, что во вмещающий семь с половиной тысяч зрителей "Адреналин Стадиум" билеты уже распроданы. Тем более что помимо хитов Мари исполнит "не альбомную" песню "Гастрольная" и две совсем новые "Золото" и "Мне так хорошо".

Scorpions, тур по России. Краснодар, Basket-Hall, 3 ноября; Москва, "ВТБ Арена", 5 ноября; Санкт-Петербург, "Ледовый Дворец", 7 ноября.

Легендарная немецкая группа много раз проводила прощальные туры. Солист Клаус Майне не раз рассказывал обозревателю "РГ" о том, что хочет открыть в Нью-Йорке теннисную школу, а гитарист Рудольф Шенкер - что планирует заняться делами собственной студии в Ганновере и начать продюсировать младшую сестру... Но в 2020 году Scorpions исполняется 55, и они решили вернуться. В их составе снова: Майне, Шенкер, гитарист Маттиас Ябс, польский басист Павел Мончивода. Плюс новый барабанщик Микки Ди. Новых песен у Scorpions пока нет. Зато они почти полностью играют материал одного из лучших своих альбомов Crazy World. Собрали в попурри и свои хиты 70-х. Но и без Still Loving You, конечно, не обойдется.