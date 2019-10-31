В Москве усиливается кадровый потенциал первичного звена медицины

Рост численности врачей в столице составил 3,5% по итогам 2018 года, отмечают в Минздраве РФ. Так, в прошлом году штат врачей пополнился почти 2 тысячами новых специалистов. При этом столица показала позитивную динамику численности врачей в первичном звене здравоохранения.

Как ранее сообщили в пресс-службе столичного депздрава, для московских поликлиник до конца 2019 года планируется закупить почти две тысячи единиц диагностического оборудования. Это аппараты ультразвуковой диагностики для врачей-кардиологов, а также техника для проведения функциональной диагностики. Сумма закупки превысит 1 миллиард рублей.

На следующий же год планируется модернизировать оборудование для проведения лучевой диагностики - рентгеновские аппараты, маммографы, а также аппараты для компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Всего собираются приобрести более 90 единиц такой "тяжелой" техники.