В Москве в седьмой раз пройдет "Ночь искусств"

Слушали когда-нибудь оперу на железнодорожном вокзале? А поэтический спектакль в аэропорту видели? Вряд ли. Шанс исправить это упущение и приобщиться к прекрасному в непривычных условиях будет у каждого - на седьмой по счету акции "Ночь искусств". В Москве она пройдет с 3 на 4 ноября. Корреспондент "РГ" составил путеводитель по площадкам, выбрав самые заметные события.

По словам главы столичного департамента культуры Александра Кибовского, во всех округах Москвы запланировано более 250 бесплатных мероприятий. Все посвящены Году театра. Тематические спектакли, концерты и перформансы подготовили музеи и театры, библиотеки и кинотеатры, парки и культурные центры. К искусству подтянулись и два железнодорожных вокзала с аэропортом. Первые мероприятия пройдут уже в полдень 3 ноября, остальные возьмут старт ближе к закату и продлятся до самого утра - так сказать, до последнего клиента. Официально же акция откроется в 20.00 в музыкальном театре "Геликон-опера", где покажут оперу "Алеко". Чтобы занять место в зрительном зале, нужно зарегистрироваться на сайте "Ночи искусств". Предварительной записи требуют и другие площадки.

Театральными подмостками на часок-второй неожиданно станут объекты транспортной инфраструктуры. Например, в зале повышенной комфортности Казанского вокзала порадуют премьерным представлением "Ночная симфония поездов". В мультимедийное путешествие отправятся симфонические оркестры, хоры, известные музыканты. Концерт же в холле Киевского вокзала сначала начнет Государственный академический русский хор им. Свешникова, а после эстафетную палочку возьмут вокально-танцевальные флешмобы. Еще один сюрприз организаторы готовят для пассажиров аэропорта Шереметьево. В терминале E юные артисты под аккомпанемент оркестра прочитают стихотворения Александра Пушкина. Еще один вечер в его честь пройдет на Пушкинской площади, где запланирован костюмированный перформанс "Народная тропа". Более 50 актеров в образе поэта там прочитают стихи и станцуют с прохожими. В Доме Пашкова, куда довольно-таки сложно попасть в рядовые дни, поставят сразу несколько спектаклей. К примеру, актеры МХТ имени А.П. Чехова Наталья Швец и Валерий Баринов прочтут неизданные главы романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а "Мастерская Брусникина" представит премьерный сторителлинг-спектакль "П. и. Н.", созданный по мотивам "Преступления и наказания" Достоевского. Здесь же проведут так называемый "Библиотечник" - его по аналогии с квартирником придумал актер театра "Школа драматического искусства" Михаил Уманец. Собравшиеся будут читать Пушкина и Лермонтова, петь песни, травить байки из жизни и говорить о русской литературе. Специальные авторские экскурсии впервые посетят участники проекта "Московское долголетие". Пенсионеры отправятся в тур по ночной столице на десяти рейсах "Доброго автобуса". Их проведут по Третьяковской галерее, Московскому музею современного искусства, Еврейскому музею и центру толерантности.

Официально же акция откроется в 20.00 в музыкальном театре "Геликон-опера"

"Ночь искусств" не обойдет стороной и столичные парки. В Театральной хоромине Дворца царя Алексея Михайловича, что в "Коломенском", расскажут, как в здешних местах издревле играли свадьбы. В тереме старших царевен откроется лаборатория художника-реалиста Виктора Маторина. Он вместе со своими коллегами будет писать портреты посетителей, попутно рассуждая о живописи и внутренней кухне художника. В усадьбе князей Голицыных "Влахернское-Кузьминки" ценителей искусства ждут в Служительском флигеле. Гости узнают, как отдыхали зимой дворяне и крепостные и чем жили дети в дворянских усадьбах.

Кстати

- Все мероприятия акции "Ночь искусств" - бесплатные. На некоторые из них придется зарегистрироваться на портале mos.ru. Здесь же можно найти расписание экскурсий, концертов, мастер-классов.