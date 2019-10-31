В Москве в седьмой раз пройдет "Ночь искусств"

По словам главы столичного департамента культуры Александра Кибовского, во всех округах Москвы запланировано более 250 бесплатных мероприятий. Все посвящены Году театра. Тематические спектакли, концерты и перформансы подготовили музеи и театры, библиотеки и кинотеатры, парки и культурные центры. К искусству подтянулись и два железнодорожных вокзала с аэропортом. Первые мероприятия пройдут уже в полдень 3 ноября, остальные возьмут старт ближе к закату и продлятся до самого утра - так сказать, до последнего клиента. Официально же акция откроется в 20.00 в музыкальном театре "Геликон-опера", где покажут оперу "Алеко". Чтобы занять место в зрительном зале, нужно зарегистрироваться на сайте "Ночи искусств". Предварительной записи требуют и другие площадки.
Театральными подмостками на часок-второй неожиданно станут объекты транспортной инфраструктуры. Например, в зале повышенной комфортности Казанского вокзала порадуют премьерным представлением "Ночная симфония поездов". В мультимедийное путешествие отправятся симфонические оркестры, хоры, известные музыканты. Концерт же в холле Киевского вокзала сначала начнет Государственный академический русский хор им. Свешникова, а после эстафетную палочку возьмут вокально-танцевальные флешмобы. Еще один сюрприз организаторы готовят для пассажиров аэропорта Шереметьево. В терминале E юные артисты под аккомпанемент оркестра прочитают стихотворения Александра Пушкина. Еще один вечер в его честь пройдет на Пушкинской площади, где запланирован костюмированный перформанс "Народная тропа". Более 50 актеров в образе поэта там прочитают стихи и станцуют с прохожими. В Доме Пашкова, куда довольно-таки сложно попасть в рядовые дни, поставят сразу несколько спектаклей. К примеру, актеры МХТ имени А.П. Чехова Наталья Швец и Валерий Баринов прочтут неизданные главы романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а "Мастерская Брусникина" представит премьерный сторителлинг-спектакль "П. и. Н.", созданный по мотивам "Преступления и наказания" Достоевского. Здесь же проведут так называемый "Библиотечник" - его по аналогии с квартирником придумал актер театра "Школа драматического искусства" Михаил Уманец. Собравшиеся будут читать Пушкина и Лермонтова, петь песни, травить байки из жизни и говорить о русской литературе. Специальные авторские экскурсии впервые посетят участники проекта "Московское долголетие". Пенсионеры отправятся в тур по ночной столице на десяти рейсах "Доброго автобуса". Их проведут по Третьяковской галерее, Московскому музею современного искусства, Еврейскому музею и центру толерантности.
"Ночь искусств" не обойдет стороной и столичные парки. В Театральной хоромине Дворца царя Алексея Михайловича, что в "Коломенском", расскажут, как в здешних местах издревле играли свадьбы. В тереме старших царевен откроется лаборатория художника-реалиста Виктора Маторина. Он вместе со своими коллегами будет писать портреты посетителей, попутно рассуждая о живописи и внутренней кухне художника. В усадьбе князей Голицыных "Влахернское-Кузьминки" ценителей искусства ждут в Служительском флигеле. Гости узнают, как отдыхали зимой дворяне и крепостные и чем жили дети в дворянских усадьбах.
Кстати
- Все мероприятия акции "Ночь искусств" - бесплатные. На некоторые из них придется зарегистрироваться на портале mos.ru. Здесь же можно найти расписание экскурсий, концертов, мастер-классов.