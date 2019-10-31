В воронежском аэропорту появился единственный в стране черный самолет

Новости

В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка 18:08
МИД РФ прокомментировал призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву 18:01
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре объяснил случившееся 18:00
Знак "Шипы": клеить или не клеить? 18:00
Эксперты: Проект нового бюджета отвечает интересам всех москвичей 17:56
В ДНР подтвердили начало мероприятий по разведению сил в Донбассе 17:49
В НАО после убийства ребенка проверят все детские учреждения 17:48
Комиссара Совета Европы удручает языковая политика в странах Балтии 17:47
Путин анекдотом отреагировал на вопрос о медицинских госзакупках 17:43
В Петербурге волонтеры трое суток спасали чилийскую белку 17:39
Начальника костромской колонии взяли под стражу за взятку 17:35
Названы причины обрушения рынка интернет-пиратства 17:33
Трамп заявил о подписании части торговой сделки с Китаем 17:28
Кремль не подтвердил проведение саммита "нормандской четверки" 15 ноября 17:28
Hyundai начал продажи обновленного Solaris 17:26
Появилось видео с подозреваемым в убийстве ребенка в детсаду НАО 17:20
Последний регион РФ обзавелся собственным гимном 17:16
В Госдуме оценили призыв НАТО вернуть Крым Украине 17:13
Захарова рассказала, сколько женщин работает в МИД РФ 17:09
Отношениям Супермена и Лоис Лейн посвятят отдельный сериал 17:01
Французских рестораторов не будут штрафовать за обед в своем заведении 16:57
Захарова указала на принцип взаимности в дипломатии 16:56
AliExpress увеличил число пунктов выдачи посылок в России 16:46
Задержанный за убийство ребенка в НАО состоял на учете в наркодиспансере 16:44
Минздрав: Число врачей в Москве за год увеличилось почти на 2 тысячи 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Законы ноября защитят жилье от мошенников, а Рунет от кибератак
Законы ноября защитят жилье от мошенников, а Рунет от кибератак
31.10.2019 16:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В воронежском аэропорту появился единственный в стране черный самолет

Текст: Елена Шулепова (Воронеж)
Фото: vk.com/voz.aero Фото: vk.com/voz.aero
Фото: vk.com/voz.aero

В международном аэропорту Воронеж поселился самолет черного цвета. Это единственный черный самолет, зарегистрированный в России, сообщает пресс-служба аэропорта со ссылкой на его владельцев.

Фото: istock
В Беларуси планируют открыть национальную школу пилотов

Самолет бизнес-джет Challenger 850, производства канадской компании Bombardier Aerospace был куплен одной из авиакомпаний. Его заказали специально для выполнения чартерных рейсов. Воздушное судно базируется в аэропорту Воронежа. Менять цвет самолета владельцы не намерены.

В пресс-службе аэропорта отмечают также, что самолет способен преодолевать без дозаправки до шести тысяч километров. Он рассчитан на четырнадцать пассажиров. Это комфортный, его также называю роскошным самолетом линейки бизнес-самолетов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ прокомментировал призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву
Кремль не подтвердил проведение саммита "нормандской четверки" 15 ноября
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
В ДНР подтвердили начало мероприятий по разведению сил в Донбассе
Видео "издевательств" в Забайкалье оказалось снято в колонии 7 лет назад