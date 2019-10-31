В воронежском аэропорту появился единственный в стране черный самолет

В международном аэропорту Воронеж поселился самолет черного цвета. Это единственный черный самолет, зарегистрированный в России, сообщает пресс-служба аэропорта со ссылкой на его владельцев.

Самолет бизнес-джет Challenger 850, производства канадской компании Bombardier Aerospace был куплен одной из авиакомпаний. Его заказали специально для выполнения чартерных рейсов. Воздушное судно базируется в аэропорту Воронежа. Менять цвет самолета владельцы не намерены.

В пресс-службе аэропорта отмечают также, что самолет способен преодолевать без дозаправки до шести тысяч километров. Он рассчитан на четырнадцать пассажиров. Это комфортный, его также называю роскошным самолетом линейки бизнес-самолетов.