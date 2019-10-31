Жители Подмосковья получат льготы на проезд по МЦД

В связи с запуском двух первых Московских центральных диаметров, намеченным на 21 ноября этого года, в Подмосковье вводятся новые транспортные льготы. Об этом сообщила журналистам министр социального развития области Ирина Фаевская.

Сегодня 2,2 миллиона жителей Московской области имеют право на бесплатный проезд, в том числе и на железнодорожном транспорте, по всему столичному региону. Но некоторые категории граждан этим правом могут пользоваться с оговорками. Например, подмосковные пенсионеры без льготного статуса бесплатно ездят в метро и по Московскому центральному кольцу только по достижению 60 лет. Всем, кто моложе, приходится платить.

Но теперь диаметры, проходящие как по Москве, так и по области, всех уравняли. С 21 ноября к числу жителей Подмосковья, которым станет доступен бесплатный проезд на метро и МЦК, добавятся еще полмиллиона человек. "Среди них - лица, не достигшие 60-летнего возраста, но получающие пенсию и предпенсионеры - женщины с 55 и мужчины с 60 лет", - отмечает Ирина Фаевская. Также эту льготу получат один из родителей инвалида с детства или многодетной семьи и один опекун, приемный родитель или патронатный воспитатель в семье.

Также дополнительные меры социальной поддержки введены для подмосковных детей в возрасте от 5 до 7 лет. Им предоставлен бесплатный проезд с правом занимать отдельное место на железнодорожном транспорте. По подсчетам чиновников, в данном случае речь идет о 250 тысячах получателей новой льготы. А расходы областного бюджета на обеспечение этих мер соцподдержки оцениваются в 1,4 миллиарда рублей в год.

Ирина Фаевская подчеркнула: всем категориям новых льготников необходимо перекодировать свои социальные карты, чтобы их начали "видеть" турникеты метрополитена и МЦК. Это можно сделать, обратившись в местные управления соцзащиты или МФЦ, процедура перекодировки занимает всего несколько минут. "Мы постараемся сделать все заранее и еще до 21 ноября пригласить льготников на перекодировку", - заверила министр.

А в областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры напомнили о тарифах, по которым пассажиры из области будут ездить по центральным диаметрам. В границах Москвы проезд обойдется в 38 рублей, как в метро или наземном транспорте. В пределах ближней подмосковной зоны билет на МЦД будет стоить 45 рублей, а пересадка на метро по этому билету - бесплатная. Жители дальних городов области заплатят 45 рублей за пользование МЦД и метро в границах ближнего пояса и по 23 рубля за каждые 10 километров до своего дома. "Выгода очевидна. Сегодня, к примеру, жители Подольска платят 115 рублей за электричку до Москвы и 38 рублей - за проход в метро. С запуском Московских центральных диаметров весь этот путь обойдется всего в 45 рублей. Таким образом, годовая экономия каждого подольчанина на транспортных расходах составит порядка 60 тысяч рублей", - подытожила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова.