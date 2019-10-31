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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сядут на прощание

Знаменитая "Бутырка" скоро будет закрыта
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8005)
Знаменитый следственный изолятор "Бутырка" перестанет работать тюрьмой. Исторические здания будут переданы властям Москвы, а заключенные переедут в новый казенный дом.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац Фото: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац
Фото: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Как сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Бояринев, сейчас прорабатывается возможность заключения соглашения между мэрией Москвы и тюремным ведомством. Предполагается, что городские власти выделят земельный участок для строительства нового следственного изолятора на 3 тысячи мест за пределами центральной части города. А Москва получит здания старых СИЗО № 2"Бутырка" и СИЗО-3 "Красная Пресня" (еще известная, как "Краснопресненская пересылка").

Фото: iStock
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Кроме того, как передает ТАСС, еще один следственный изолятор в столице будет построен ФСИН России в рамках федеральной целевой программы. Казенный дом будет рассчитан на 2 тысячи мест. А в Зеленограде на территории действующего СИЗО-12 планируется построить дополнительный большой корпус на 800 мест.

Уже много лет обсуждается вопрос, что многие тюрьмы, сохранившиеся с прошлых веков, хорошо бы перевести в другое место.

Дело в том, что нередко тюрьмы находятся в исторических центрах городов, да и сами являются памятниками.

Первыми сменили прописку "Кресты" в Санкт-Петербурге. На окраине города был построен современный СИЗО "Кресты-2", куда перевели всех арестантов.

Был также проект в Уфе, где СИЗО находился в исторической части города. Но в целом переезды СИЗО оказались не таким частым явлением, как хотелось бы. Хотя разговоры о том, что "Бутырку" можно перенести подальше от центра города, идут уже не первый десяток лет, долгое время все заканчивалось разговорами. Причина в дороговизне проекта.

Поначалу тюремное ведомство рассчитывало, что проектами заинтересуются коммерсанты. Предложение такое: коммерческая компания строит за городом следственный изолятор по всем правилам, а взамен получает бывшую тюрьму. Но посчитав расходы, бизнесмены быстро теряли интерес к проекту. Потому что построить новое СИЗО дело очень и очень дорогое. В итоге программа перевода следственных изоляторов осталась государственным проектом.

Больше 80 процентов камер в новых СИЗО будут рассчитаны на содержание четырех человек

Теперь к делу подключились власти Москвы. Как рассказывают эксперты, изначально предполагалось закрыть три изолятора: "Бутырку", "Красную Пресню" и "Матросскую Тишину". Но пока решение принято по двум тюрьмам, а "Матросская Тишина" остается на своем месте.

Новый СИЗО, которое придет на смену "Бутырке" и "Красной Пресне", будет соответствовать всем европейским стандартам. Как рассказывают эксперты, внешне изолятор будет похож на "Кресты-2".

Несколько лет назад были утверждены правила для строительства новых СИЗО. Как рассказал замдиректора ФСИН Валерий Бояринев, 81 процент всех камер в новых СИЗО должны быть рассчитаны на содержание по четыре человека, немалая доля и двухместных камер.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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"Это исходит и из условий безопасности - в более крупных камерах сложнее контролировать внутреннюю ситуацию, и там чаще происходят внутрикамерные конфликты, - говорит заместитель главы ведомства. - Для женщин с детьми норма площади в камерах повышена до 12 квадратных метров".

Что касается освобожденных зданий, они поступят в распоряжение городских властей. Эксперты надеются, что "Бутырку", как представляющую историческую ценность, не снесут. Это ведь уникальный комплекс. Его так и называли - Бутырский замок. Там бывал еще Емельян Пугачев.

Кстати, через год "Бутырке" исполнится 250 лет. Как рассказал недавно "РГ" начальник СИЗО № 2 Сергей Телятников, у "Бутырки" очень интересная история.

"Наше здание изначально строилось как тюремный замок в отличие других старых тюрем, чьи здания были переоборудованы, - рассказал Сергей Телятников. - Бутырский тюремный замок является памятником архитектуры, находится под охраной государства. Здание Бутырского замка построено по приказу Екатерины II архитектором Казаковым. Первым знаменитым постояльцем "Бутырки" был Емельян Пугачев. Он находился здесь закованный в цепи до дня казни. Теперь башня, в подвале которой сидел Пугачев, носит его имя - Пугачевская".

Внесла "Бутырка" вклад и в литературу. Например, Лев Толстой, работая над романом "Воскресение", расспрашивал надзирателя Бутырской тюрьмы И.М. Виноградова о под­робностях тюремной жизни. В апреле 1899 года писатель приезжал в пересыльную тюрьму, чтобы пройти с арестантами путь до Николаевского (ныне Ленинградского) вок­зала, а ­затем изо­бразил этот путь в романе.

Поэтому снести "Бутырку" до основания никак нельзя. Но что с ней сделать, чтобы она продолжала служить, как исторический объект, надо подумать.

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