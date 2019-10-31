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31.10.2019 21:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Четыре дня на островах

Японские путешественники впервые посетили Южные Курилы
Текст: Юлия Гарднер (Южно-Курильск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8005)
Первая группа из 44 японских туристов прибыла в порт Южно-Курильска на острове Кунашир. Их визит состоялся в рамках пилотного проекта по посещению японцами Южных Курил, о котором договорились лидеры России и Страны восходящего солнца. Программа путешествия рассчитана на четыре дня: два из них гости проведут на Кунашире, остальные - на соседнем Итурупе.

На Кунашире туристов возят на вахтовых автобусах на базе "Урала". Иностранцы уже посетили краеведческий музей и старое японское кладбище, православную церковь, осмотрели Тихоокеанское побережье. На Итурупе японцы смогут увидеть Белые скалы, термальные источники, полюбоваться на кипящее озеро Голубое Око. В программе визита также посещение природных и культурных памятников островов.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Паломники с 1 ноября не будут считаться туристами

По информации Ростуризма, после проведения пилотного тура уже в следующем году планируется запустить регулярные туристические поездки для японцев на Курилы.

Эта программа, как отметили в ведомстве, должна помочь развитию въездного туризма в РФ и достигнуть ранее запланированной цели - довести взаимный туристический поток между Японией и Россией до 400 тысяч человек к 2023 году.

Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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