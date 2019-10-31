Японские путешественники впервые посетили Южные Курилы

На Кунашире туристов возят на вахтовых автобусах на базе "Урала". Иностранцы уже посетили краеведческий музей и старое японское кладбище, православную церковь, осмотрели Тихоокеанское побережье. На Итурупе японцы смогут увидеть Белые скалы, термальные источники, полюбоваться на кипящее озеро Голубое Око. В программе визита также посещение природных и культурных памятников островов.
По информации Ростуризма, после проведения пилотного тура уже в следующем году планируется запустить регулярные туристические поездки для японцев на Курилы.
Эта программа, как отметили в ведомстве, должна помочь развитию въездного туризма в РФ и достигнуть ранее запланированной цели - довести взаимный туристический поток между Японией и Россией до 400 тысяч человек к 2023 году.