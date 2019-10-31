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31.10.2019 05:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Танцы на льду

Ежегодно от таяния вечной мерзлоты Россия теряет от 50 до 150 миллиардов рублей
Текст: Владимир Таюрский (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 246(8004)
В зоне вечной мерзлоты расположены 65 процентов территории страны. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики оценило ежегодный ущерб России от таяния вечной мерзлоты в сумму от 50 до 150 миллиардов рублей. Речь идет только о начале процесса: недавно Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала доклад, в котором предупредила о грядущем масштабном таянии многолетней мерзлоты.
Из-за вечной мерзлоты строительство любого объекта в Якутске начинается с торжеств по поводу установки свайных фундаментов. Фото: ЯСИА Из-за вечной мерзлоты строительство любого объекта в Якутске начинается с торжеств по поводу установки свайных фундаментов. Фото: ЯСИА
Из-за вечной мерзлоты строительство любого объекта в Якутске начинается с торжеств по поводу установки свайных фундаментов. Фото: ЯСИА

По оценке ведущего научного сотрудника Арктического и антарктического НИИ Алексея Екайкина, сначала глубина протаивания увеличится на периферии этой зоны - в районах Воркуты, Салехарда, Читы, Улан-Удэ, Петропавловска-Камчатского. А к концу столетия таяние распространится на Игарку, Якутск и Магадан.

Фото: iStock
Названы города, где из-за изменения климата тает вечная мерзлота

Уже сейчас эти процессы приводят к тому, что в северных регионах проваливаются какие-то участки дорог, "гуляют" свайные фундаменты под домами. Самый свежий случай: минувшим летом в селе Аянка на Камчатке 12-квартирный дом из-за оттаивания верхнего слоя мерзлоты пошел волнами. Жильцов пришлось расселять.

Чаще всего речь идет о разрушающихся объектах, построенных по устаревшим технологиям или неправильно эксплуатируемых. Но на этом фоне некоторые эксперты пишут мрачные прогнозы. Интернет вообще сейчас заполонен апокалиптическими сценариями. Дальше всех пошла группа британских ученых, объявивших в 2013-м, что к 2020 году вечная мерзлота в Сибири исчезнет вообще, и все построенное здесь рассыплется. Срок на исходе, но даже в селе Аянка, где весь июль стояла 30-градусная жара, апокалипсис ограничился одним покосившимся домом.

Минимизировать негативные последствия подобных процессов вполне возможно: в любой работе надо исключить бездумное вмешательство
в природу

Гораздо спокойнее оценивают природные процессы специалисты, живущие непосредственно в зоне мерзлоты. На главной странице сайта Института мерзлотоведения СО РАН (учреждение базируется в Якутске) с 2017 года закреплена статья с многозначительным заголовком: "Почему грунты не растают? Мифы о строительстве на вечной мерзлоте". В ней отмечено: "В сознании обывателя оттаивание грунтов мало чем отличается от мгновенного таяния льдинки на ладони, поэтому перспективы изменения средней температуры на земле видятся катастрофическими. В действительности эти процессы происходят очень медленно. За последние 50 лет средняя температура в Якутии повысилась на два градуса, но на "городскую" мерзлоту это критически не повлияло. И даже по самым неблагоприятным прогнозам дальнейшее повышение температуры в Сибири и Забайкалье на устойчивости грунтов существенно не скажется".

Проблему здесь не отметают, но и не драматизируют. Как отмечает главный научный сотрудник института Георгий Кузьмин, если потепление климата затянется, то в городах, подобных Якутску, это вызовет деформации построек.

- Но нужно иметь в виду, что растепление грунтов произойдет не вдруг, - подчеркивает он.

Фото: iStock
Таяние арктических льдов на 70 лет опередило самые мрачные прогнозы

Остановить подобные процессы человек не в силах, однако минимизировать их негативные последствия вполне возможно. Этому посвящен уникальный закон об охране вечной мерзлоты, принятый парламентом Якутии. В нем четко прописаны особенности ведения хозяйственной деятельности в складывающихся условиях. Они, по сути, сводятся к одному: в любой работе исключить бездумное вмешательство в природу. Закон действует. К примеру, недавно якутские дорожники заключили соглашение с учеными о совместных исследованиях геокриологических условий на территории прохождения федеральных трасс "Вилюй" и "Колыма".

- Это позволит решить ряд проблем, связанных со строительством дорог и искусственных сооружений в зоне вечной мерзлоты, и увеличить срок эксплуатации объектов, - отметил руководитель федерального автодорожного управления "Вилюй" Николай Андреев.

Общество Экология Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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