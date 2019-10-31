На Дальнем Востоке самолеты Ил-38 выследили "чужие" подлодки

Противолодочные самолеты Тихоокеанского флота во время тренировки выследили и "уничтожили" субмарины условного неприятеля. Экипажи двух пар противолодочных самолетов Ил-38 и ТУ-142мз на Камчатке и в Приморье действовали над акваторией Тихого океана.

"Во время более чем восьмичасового полета пилоты применяли радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения с постановкой буев. В заданном районе противолодочники условно нанесли удар по субмарине "противника", - говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

Кроме того, Ту-142мз и Ил-38 выполнили ряд максимально долгих вылетов. Экипажи проходили заданный курс над безориентирной местностью, отрабатывали слаженность действий при пилотировании без наземных радиотехнических средств аэронавигации. Они также создали тактический фон для проведения тренировки средств ПВО Тихоокеанского флота.