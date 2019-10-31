На Сахалине проверят данные о кулачных боях подростков

Городская прокуратура Охи Сахалинской области начала проверку информации об уличных боях подростков.

По данным СМИ, в драках участвовали не менее 160 несовершеннолетних. Обычно бои устраивались в местном парке. Правил в них нет - пятиминутный раунд заканчивается нокаутом или сдачей соперника.

"В рамках проверки будет дана оценка своевременности и полноты деятельности органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО ГО "Охинский", - сообщает прокуратура региона.

По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.