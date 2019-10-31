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31.10.2019 21:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Обращайтесь в "окно"

На Сахалине жалобы пациентов в больницах выслушивает видеокамера
Текст: Юлия Гарднер (Южно-Сахалинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8005)
У жителей Южно-Сахалинска набирает популярность работающая в медучреждениях система "Окно доверия". Это механизм обратной связи, с помощью которого пациенты могут оставить отзыв о работе больницы, задать вопрос, на что-то пожаловаться или просто поблагодарить персонал.

Первые "Окна доверия" по поручению правительства области установлены в южно-сахалинской поликлинике N 2. Свою востребованность они быстро доказали, и в ближайший месяц система появится во всех медучреждениях региона.
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Чтобы записать обращение, достаточно нажать на кнопку видеокамеры. Тем, кто не знает, как обращаться с устройством, помогают волонтеры.

- Сначала люди просто интересовались, но старались обойти видеокамеру стороной. Когда информации об "Окнах доверия" стало больше, то и пациенты пошли к ним активнее. Кто-то надеется решить свою проблему, а кто-то просто хочет сказать "спасибо", - рассказала волонтер Екатерина Попова.

Наибольший интерес к новой системе посетители поликлиники проявляют утром. К примеру, одна из пациенток обратилась в "окно" с вопросами о диспансеризации. По мнению женщины, медицинский осмотр должен включать больше онкомаркеров. Сразу после обращения ее проконсультировали медицинские работники и объяснили, что при выявлении подозрений на первом этапе диспансеризации человека направляют на углубленное обследование второго этапа. А после этого тщательно проверяют возможные угрозы здоровью.

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- Все вопросы, которые поступают в "Окно доверия", отрабатываются по схожему с сервисом "1-300" алгоритму. Каждый сигнал после обработки в медицинском информационном центре направляется профильному специалисту, чтобы принять решение по конкретному случаю. Для нас это возможность отреагировать на запрос оперативно, - объяснил заведующий отделением поликлиники N 2 Алексей Шишкин.

Горячая линия "1-300" - еще один эффективный инструмент обратной связи с пациентами в островном регионе. Система работает с 1 апреля этого года. По номеру 1-300 можно записаться на прием, оставить жалобы и предложения, а также воспользоваться услугой "спросить онколога".

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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