Названы сроки строительства моста на Сахалин

Глава РЖД Олег Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин. Железнодорожная линия Селихин - Ныш через пролив Невельского может быть построена до конца 2035 года.

По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование будет готово в течение трех недель.

- Если год назад мы говорили, что в целом это целесообразно по объектам-аналогам, то сейчас уже сделали изыскания и понимаем, где этот мост мог бы стоять точно. Более того, мы провели переговоры с Минобороны РФ по поводу высоты моста, это тоже ключевой элемент, поскольку влияет на стоимость, - цитирует ТАСС главу РЖД.

Переход станет частью будущей 580-километровой железной дороги между селом Селихино Хабаровского края и сахалинским поселком Ныш. Стоимость всего проекта оценивается в 540,3 миллиарда рублей. Сейчас грузы между островом и материком перевозят по паромной переправе Ванино - Холмск, движение на которой зависит от погоды.

Справка "РГ"

Идея строительства тоннеля на Сахалин выдвигалась ещё в конце XIX века, но из-за нехватки средств так и не была реализована. В 1950 году соединить остров с материковой частью России предложил Иосиф Сталин. При нем было принято решение о сооружении десятикилометрового тоннеля и резервного морского парома. Но после смерти Генералиссимуса проект свернули. Во время "Прямой линии" 2018 года президент России Владимир Путин отметил важность появления моста для жителей Сахалина.