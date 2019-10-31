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31.10.2019 16:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новый сенатор от Хабаровска подал в отставку из-за судимости

Текст: Галина Мисливская

Депутат Хабаровской краевой думы от партии ЛДПР Дмитрий Приятнов, который неделю назад был наделен полномочиями представителя в Совете Федерации от законодательной власти региона, в четверг написал заявление об отказе от мандата, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя фракции ЛДПР в региональном парламенте Сергея Зюбра.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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"Сегодня нами было принято заявление от Дмитрия Приятнова о сложении полномочий депутата Хабаровского края и сенатора", - сказал он. По словам представителя ЛДПР, депутатов ввели в заблуждение, скрыв информацию о погашенной судимости Приятнова. Согласно данным с сайта крайизбиркома, у парламентария есть погашенная в 2009 году судимость по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

"Халатность или грубая ошибка избирательной комиссии, это ошибка против всех. Уверен, что расследование будет объективное, а наказание будет жесткое", - заявил Сергей Зюбр.

Сам Приятнов ситуацию не комментирует. А в Совете Федерации о сложении им полномочий узнали из СМИ. По словам главы комитета СФ по регламенту Вячеслава Тимченко, в верхнюю палату никаких документов на этот счет не поступало. "Сложить полномочия он (Приятнов) может только на заседании. Если мы получим его заявление о сложении полномочий в ближайшие дни, то можем успеть рассмотреть этот вопрос на заседании 6 ноября", - пояснил глава комитета, добавив, что пока Приятнов "остается официально сенатором". Однако в списке сенаторов на сайте Совфеда его фамилия отсутствует.

Накануне ситуацию в Хабаровске обсуждали на заседании ЦИК. Зампред комиссии Николай Булаев заявил, что информация о погашенной судимости Приятнова не размещалась на сайте избиркома региона и ЦИК во время выборов, а появилась там 16 октября - "после того, как шум пошел в прессе".

Булаев считает действия председателя Хабаровского краевого избиркома Геннадия Накушнова "серьезным промахом", более того - усматривает в них умысел. Накушнов с этим мнением не согласен. "Обвинение беспочвенно, я понятия не имел, кто такой Приятнов до 23 октября, и заинтересованности никакой у меня не было. Да, есть ошибка в работе аппарата, в работе секретаря комиссии, которому документ был отписан, а он его перепутал с документом из нашего информационного центра, не придал этому значения", - сказал он.

Памфилова: Надо создать базу для проверки судимости у кандидатов

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова предложила провести служебное расследование произошедшего. "Затронута профессиональная честь нашего коллеги, руководителя комиссии Хабаровского края", - отметила она, добавив, что ранее к Накушнову "претензий не было".

Она также заявила о необходимости создания единой базы данных, по которой правоохранители смогут проверять кандидатов на предмет наличия судимости и сообщать о выявленных фактах в избиркомы. Такой же проверке, считает она, должны подвергаться и потенциальные члены избиркомов разных уровней, поскольку они не имеют морального права требовать от кандидатов больше, чем от себя самих.

По словам Памфиловой, такая работа уже идет, но продвигается непросто. Центризбирком продолжает искать взаимоприемлемое, в том числе и для правоохранительных органов, решение.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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