В этом году на Сахалине и Курилах добыли более 70 тысяч тонн красной рыбы. Эти цифры еще могут вырасти за счет продолжающегося в районе курильского острова Итурупа промысла кеты, но достичь показателей 2009 года в 300 тысяч тонн явно не удастся. Своим мнением об итогах путины-2019 поделился президент ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО), депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов.

Максим Георгиевич, с чем связано такое ухудшение подходов тихоокеанских лососей к берегам Сахалина?

Максим Козлов: Некоторые называют это экологической катастрофой, но рыбаки нашей ассоциации считают иначе. Если посмотреть вековую статистику вылова тихоокеанских лососей на Сахалине и Курилах, можно заметить, что на протяжении почти всего этого периода объем добычи не превышал 50 тысяч тонн. Несколько лет подряд на Сахалине добывали даже по три-семь тысяч тонн. Активный рост уловов начался в 2003 году, а после 2009-го показатель, достигнув максимума, пошел на спад, и это нормально. Мы возвратились к своему историческому объему добычи тихоокеанских лососей.

Конечно, оказало влияние и изменение климата, но это не катастрофа, а цикличность природы.

Как снижение уловов сказалось на работе рыбоводных заводов?

Максим Козлов: На некоторых предприятиях возникли проблемы с закладкой икры горбуши и кеты. Появилась потребность покупать мальков и икру у коллег, которым больше повезло с подходами рыбы. Мы даже вынуждены ходатайствовать о субсидировании этих закупок, потому что компаниям, которые не смогли наловить достаточное количество рыбы, все равно надо провести закладку икры и вырастить молодь лососей. За этим будущее.

Именно благодаря деятельности рыбоводов мы каждый год можем ожидать возврата не менее 25 тысяч тонн кеты. В этом году впервые количество пришедшей на Сахалин кеты оказалось больше, чем горбуши. Если поведение последней трудно прогнозировать, то кета более стабильна. Это не значит, что мы должны повсеместно строить заводы по разведению этого вида. Нужны серьезный, экологически обоснованный подход, тщательная оценка возможностей строительства рыбоводных заводов и передача их в надежные руки.

Как Сахалинская область выглядит на фоне других дальневосточных регионов, добывающих красную рыбу?

Максим Козлов: По объемам вылова на Дальнем Востоке мы вторые после Камчатского края. Причем камчатцы лидируют с большим отрывом, бьют рекорды, установленные за все время наблюдения. Объем добытого предприятиями полуострова лосося приближается к 380 тысячам тонн. Провальной оказалась путина для рыбаков Хабаровского края. (По данным пресс-службы Росрыболовства, там освоено 27,7 тысячи тонн красной рыбы - на 41 процент меньше, чем два года назад. - Прим. ред.).

В Магаданской области в этом году рыбы пришло больше, чем обычно, и объемы вылова выросли в полтора раза - до 10,4 тысячи тонн.

Активный рост уловов начался в 2003 году, а после 2009-го показатель, достигнув максимума, пошел вниз, и это нормально. Мы возвратились к историческому объему добычи

Как никогда хорошие результаты показал Чукотский автономный округ, здесь к концу сентября добыли более 5,5 тысячи тонн тихоокеанских лососей.

В полтора раза больше, чем в предыдущем нечетном году, выловили красной рыбы в Приморском крае - около 183 тонн.

Камчатские рыбопромышленники предлагают сократить вылов лососей в районе северных Курил. Как вы относитесь к этой инициативе?

Максим Козлов: Камчатские коллеги считают, что вся рыба, вылавливаемая на северных Курилах, принадлежит Камчатскому краю (острова Парамушир и Шумшу расположены совсем рядом с полуостровом Камчатка), и это из года в год становится камнем преткновения. Мы тоже считаем, что необходимо соглашение между рыбопромышленниками двух регионов об условиях ведения промысла в районе северных Курил. Но если принять вариант документа, предложенный соседями, промысел в этом регионе существенно сократится как по объему, так и по срокам.

Ведь камчатцы считают, что объем вылова там кижуча необходимо сократить в 3,5 раза, кеты - почти в семь раз. Еще существеннее, по их мнению, должна уменьшиться добыча нерки. Кроме того, рыбопромышленники Камчатского края настаивают на том, чтобы лососевая путина в самом северном районе Сахалинской области начиналась не раньше 1 июля, а заканчивалась не позднее 31 августа.

Но сегодня итоговый объем добычи рыбаков северных Курил не превышает пяти процентов общего вылова камчатцев. По сути, он составляет величину прогнозной ошибки науки, которая закладывается изначально по возможности подхода тихоокеанских лососей.

Следует также учитывать, что рыбный промысел на северных Курилах - почти единственный вид занятости жителей этого района. Мы готовы сесть за стол переговоров с камчатскими коллегами, но должны быть какие-то конструктивные решения, не ущемляющие интересы ни той, ни другой стороны.