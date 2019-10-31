Почему затянулись выплаты пострадавшим от наводнения в Якутии

Сроки выплат пострадавшим от наводнения 2018 года в Якутии были необоснованно затянуты, пришла к выводу Счетная палата (СП) по результатам проверки. Лишившись домов, люди три месяца ждали помощи, пока регион и федеральные ведомства дорабатывали и согласовывали документы.

Паводки для Якутии обычное дело. К приходу воды готовятся, но полностью предотвратить подтопления так и не удается. В 1998 и 2001 годах топило город Ленск, крупные паводки были в 2010 и 2013 годах. В мае 2018 года вода пришла в шестьдесят три населенных пункта.

Правительство республики своевременно обратилось в правительство России с просьбой выделить средства на ликвидацию последствий паводка. Вот только быстро и качественно подготовить документы для обоснования размера запрашиваемых сумм не смогло, указывают в СП. Поступление средств в регион затянулось также "вследствие низкого уровня межведомственного взаимодействия между Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по России (МЧС) и Министерством финансов России и недостаточной степени оперативности рассмотрения ими соответствующих вопросов", отметили в контрольном ведомстве.

Например, государственные жилищные сертификаты тем, кто лишился жилья, выделили только через 104 дня после обращения региона, отметили в СП. А деньги на ликвидацию последствий паводка, в том числе на оказание помощи гражданам, пришли в регион с просрочкой до 48 дней. На эту ситуацию даже обратил внимание президент Владимир Путин 18 июля 2018 года в ходе совещания с членами правительства в Кремле.

Но когда деньги в регион все же пришли, распределить их полностью не смогли. Из перечисленных Якутии 662 миллионов рублей обратно вернули 160,4 миллиона рублей.

В региональном правительстве это объяснили смертью некоторых получателей помощи, единичными отказами в ее получении, ошибками в списках. Тем не менее в регионе слабо контролировали действия органов местного самоуправления, отметили в СП. Отсюда и низкое качество документов, и выявленные некоторые нарушения при распределении средств. В правительстве Якутии все выводы приняли без возражений и замечаний, отметили в контрольном ведомстве.