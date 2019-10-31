С 1 января 2020 года вступают в силу новые положения федерального закона "Об ответственном обращении с животными". Бездомных собак и кошек запретят умерщвлять под каким бы то ни было предлогом. Их надо будет забирать с улицы, стерилизовать, прививать от бешенства, чипировать и отпускать обратно. А пока животных лечат, находиться они должны в приюте. Готовясь к новым правилам, муниципалитеты ДФО столкнулись с проблемами: ловить некому, содержать негде, а главное, делать и то, и другое - не на что.

Депутаты Законодательного собрания Сахалинской области задумались о создании приюта одними из первых в округе. Государственного пристанища для бездомных животных здесь нет и никогда не было. Осложняет ситуацию то, что нормативных требований к таким помещениям, как и типовых проектов, также не имеется. Выходит, что, как только они появятся, муниципалитеты будут вынуждены строить пункты передержки в авральном режиме.

В Южно-Сахалинске сейчас подбирают земельный участок, на котором мог бы разместиться государственный приют.

- Мы в прострации, не знаем, что будем делать с собаками. Если отпускать в город - они станут нападать на людей. Для того, чтобы открыть приют в 2020 году, нужно уже сейчас активно работать, - отметила представитель управления мониторинга городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска Елена Кондрашева.

Помещение планируют сооружать сразу в расчете на две тысячи собак - на долгосрочную перспективу. Есть вариант создания на базе уже действующего частного. Тем более что руководитель благотворительного фонда помощи бездомным животным "Право на жизнь" Ирина Репина предложила создать межмуниципальный приют для всего южного Сахалина. Она готова его построить, но, конечно, при помощи властей. Эскиз проекта уже готов. По предварительным расчетам, строительство может обойтись в 15 миллионов рублей.

В Магадане также планируют создать государственный приют по соседству с уже существующим частным.

- Территория подходит для такой задачи, она удалена от жилых построек, здесь обеспечена транспортная доступность, есть необходимая инфраструктура, электричество. Это будет быстровозводимое здание из сэндвич-панелей. При этом приют планируется комбинированного типа - для зимнего и летнего содержания, - объяснил мэр Юрий Гришан.

На Чукотке подрядчик уже заявил, что не сможет выполнять нормы нового закона и уйдет с рынка. Бизнес по отлову и передержке кошек и собак становится крайне невыгодным

В замешательстве власти Хабаровского края. До сих пор методические указания по содержанию приютов не утверждены правительством РФ и определить необходимый на их создание объем финансовых средств нет возможности. Ясно пока лишь одно: новые правила потребуют значительного вливания бюджетных средств. Предварительно депутаты региональной Закдумы решили увеличить с 2020 года затраты на отлов и содержание животных в три раза, до 30,5 миллиона руб­лей. Большая часть денег пойдет на покупку транспорта, оборудования, вольеров и медикаментов.

По словам начальника управления ветеринарии правительства Хабаровского края Николая Постоева, предстоит также привести нормативную базу региона в соответствие с федеральным законом об ответственном обращении с бродячими животными. Парламентарии региона написали обращение в Госдуму с просьбой отложить введение закона, однако ответа не последовало.

Тем временем на Чукотке столкнулись с другой бедой. В регионе некому заниматься отловом бесхозных кошек и собак. В частности, мэрия Анадыря сумела заключить лишь краткосрочный договор с подрядчиком. Он уже заявил, что не сможет выполнять нормы нового закона со следующего года и уйдет с рынка. Дело в том, что отловщиков обязали снимать свои действия на видеокамеру и быть готовым предоставить записи по первому требованию. Кроме того, их транспорт должен быть оборудован специальными опознавательными знаками. Все потребует дополнительных денег, и подрядчики опасаются, что вести этот бизнес станет невыгодно. Осложняют ситуацию труднодоступность небольших населенных пунктов региона, где, как правило, живет не больше ста человек. Понятно, что строить приюты в таких селах не имеет смысла, а потому власти задумались о межмуниципальных пристанищах. Однако транспортировка туда животных из отдаленных сел влетит в копеечку.

По предварительным оценкам управления промышленности администрации Анадыря, строительство приюта на 250-300 собак с организацией необходимой инфраструктуры будет стоить 180-200 миллионов рублей. Ежегодное содержание, включая расходы на коммунальные платежи, инвентарь, зарплату персонала, обойдется еще в 17-20 миллионов. Расходы на самих животных без учета вакцинации, маркирования и стерилизации могут выливаться в шесть миллионов руб­лей ежегодно.

Пока в Чукотском автономном округе есть несколько частных приютов, которые держатся на энтузиазме волонтеров и пожертвованиях неравнодушных людей. Получать деньги владельцам удается с помощью грантов. К примеру, недавно проект Певекской городской общественной организации помощи животным "Снежный нос" выиграл 175 тысяч рублей на строительство пункта передержки.

Между тем

Депутаты Амурской области задумались над новой методикой выделения средств на отлов бездомных животных. Деньги предложили распределять исходя из численности населения муниципального образования - одно животное на 1500 человек. Если муниципалитету финансы не понадобятся, их перераспределят между другими городами и селами.