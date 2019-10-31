Робот-уборщик наведет чистоту в аэропорту и на вокзале

Придумывая имя своему детищу, создатели в шутку назвали его "Ведроид" - "ведро на колесах". Полагали, что потом переименуют, но уборщик так и вышел на рынок под названием VeDroid. Он предназначен для работы в больших помещениях по принципу "включил и забыл".
На 4000 квадратных метров расходует лишь 40 литров воды. Воду менять не нужно: робот сам очищает ее и использует повторно. Работает на одной зарядке два часа и подзаряжается тоже самостоятельно.
Московские компании приняли электронных уборщиков с испытательным сроком. Потом разработчики, если потребуется, внесут в систему усовершенствования.
Проект начинался в стенах Северо-Восточного федерального университета. А доводили его до ума в IT-парке Якутска, открывшемся год назад. В разработке конечного продукта принимали участие ученые, студенты и даже школьники.