Робот-уборщик наведет чистоту в аэропорту и на вокзале

Новости

ФАС предложила правительству создать банк качества нефти 22:36
Старые BMW попали под отзыв в России из-за опасных подушек безопасности 22:12
Израильское ПО использовали для слежки через WhatsApp 22:08
"Ведьмак" от Netflix обзавелся новым трейлером и датой премьеры 21:55
Ургант прокомментировал массовое увольнения артистов Максима Фадеева 21:29
В Москве таинственно пропала румынская певица INNA вместе с командой 21:10
Королева Великобритании подписала закон о проведении досрочных выборов 21:05
Пушков ответил на заявления Зеленского по "Северному потоку-2" 20:52
Рапота сообщил о сроках проведения заседания союзного Совмина 20:50
Жители Нарьян-Мара несут цветы и свечи к детсаду, где убили ребенка 20:36
Медведев уволил первого замминистра строительства и ЖКХ 19:47
В НАО открылась линия психологической помощи после убийства ребенка 19:31
Крымский сенатор счел словоблудием призыв НАТО вернуть полуостров 19:12
Моралес назвал Путина братом 19:11
Подводный крейсер "Князь Владимир" выполнил торпедные стрельбы 19:11
Полиция Сочи проверит видео с избиением школьника 19:01
Кинокомпания из Южной Кореи снимет фильм о Сочи 18:52
На Кубе пройдут дни Санкт-Петербурга 18:44
Volkswagen увеличит экспорт автомобилей, сделанных в России 18:34
Почему у кроссоверов нет будущего 18:30
Видео: В Одессе сносят барельеф маршалу Жукову 18:19
В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка 18:08
МИД РФ прокомментировал призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву 18:01
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре объяснил случившееся 18:00
Знак "Шипы": клеить или не клеить? 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Когда туристам будет доступна "электронная путевка"
Когда туристам будет доступна "электронная путевка"
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
31.10.2019 21:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ведроид из Якутии

Робот-уборщик наведет чистоту в аэропорту и на вокзале
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8005)
Созданный командой якутских предпринимателей робот-уборщик "принят на работу" в аэропорт Домодедово и на Рижский вокзал. Отечественная разработка обошла конкурентов из Швейцарии и Японии.
Придумывая имя своему детищу, создатели в шутку назвали его Ведроид - "ведро на колесах". Фото: Мичил Яковлев Придумывая имя своему детищу, создатели в шутку назвали его Ведроид - "ведро на колесах". Фото: Мичил Яковлев
Придумывая имя своему детищу, создатели в шутку назвали его Ведроид - "ведро на колесах". Фото: Мичил Яковлев

Придумывая имя своему детищу, создатели в шутку назвали его "Ведроид" - "ведро на колесах". Полагали, что потом переименуют, но уборщик так и вышел на рынок под названием VeDroid. Он предназначен для работы в больших помещениях по принципу "включил и забыл".

Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС
Робот "Федор" не смог зайти в Google

На 4000 квадратных метров расходует лишь 40 литров воды. Воду менять не нужно: робот сам очищает ее и использует повторно. Работает на одной зарядке два часа и подзаряжается тоже самостоятельно.

Московские компании приняли электронных уборщиков с испытательным сроком. Потом разработчики, если потребуется, внесут в систему усовершенствования.

Проект начинался в стенах Северо-Восточного федерального университета. А доводили его до ума в IT-парке Якутска, открывшемся год назад. В разработке конечного продукта принимали участие ученые, студенты и даже школьники.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Транспорт Железные дороги Компании Авиация Аэропорт Домодедово Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица ДФО Якутия ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон"
Палата представителей конгресса США поддержала процедуру импичмента Трампа
МИД РФ прокомментировал призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву
Володин рассказал, как граждан защитят от мошенников на рынке жилья
В ДНР подтвердили начало мероприятий по разведению сил в Донбассе