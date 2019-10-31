Стало известно о радиационном фоне в Приморье после запуска ракет в КНДР

Запуск двух ракет в Северной Корее не повлиял на радиационный фон в Приморье. Сейчас показатель находится в норме и составляет 12 мкР/ч, передает "Интерфакс" со ссылкой на Примгидромет.

В ведомстве пояснили, что информация о радиационном фоне обновляется каждый час.

Отметим, что Приморский край - единственный регион РФ, который граничит с Северной Кореей.

Ранее сообщалось, что Пхеньян в четверг осуществил пуск как минимум одной баллистической ракеты.

После чего южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (JCS) подтвердил запуск двух ракет.