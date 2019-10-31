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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Брызги шампанского

Через 17 лет после закладки фундамента в Якутске начнут строить мусороперерабатывающий комплекс
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 246(8004)
Руководство публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (ППК РЭО) заявило, что рассмотрит возможность включения проекта Якутии по созданию объектов обращения с отходами в программу финансовой поддержки. Появилась надежда на то, что многолетние безуспешные попытки властей республики и ее столицы организовать строительство мусороперерабатывающего завода в Якутске чем-нибудь увенчаются.

Подобное предприятие позарез нужно городу, ежегодно производящему более 140 тысяч тонн мусора. Все, что сейчас есть для его утилизации, - это свалка, открытая в 1972 году в девяти километрах от Якутска и уже давно переполненная. Решать проблему местные власти намерены радикально - строить новый полигон в 26 километрах от города и одновременно создавать комплекс по переработке отходов.

Фото: Владимир Снегирев
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Прежде чем пойти в ППК РЭО договариваться о финансовой помощи, министр ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Садовников в очередной раз встретился с руководством ООО "Террикон" - предприятия, готового реализовать проект. И даже побывал в подмосковном городе Рошале на мусороперерабатывающем комплексе, по образцу которого предполагается соорудить якутские объекты.

По словам руководителя "Террикона" Петра Санникова, в Якутске мощности комплекса будут, конечно, поменьше, чем в Подмосковье, но компания предлагает те же современные технологии.

- Они позволят обеспечить уровень переработки твердых коммунальных отходов не менее чем на 50 процентов. При их сортировке и обработке планируется получать 15 процентов ресурсов для вторичного сырья, 30 процентов органической фракции и 15 процентов мусора пойдет на производство RDF-топлива, - отмечает Санников.

Произведенное топливо в свою очередь можно использовать для отопления самого комплекса. А из органической фракции будут делать компост.

Меморандумы, протоколы, договоры о намерениях, соглашения - этой макулатуры хватило бы для обеспечения сырьем целого завода по переработке мусора

Общий объем начальных инвестиций оценивается в 1,9 миллиарда рублей. Кроме того, власти республики намерены до 2023 года возвести еще около 60 объектов обработки и обезвреживания отходов в районах. Правда, по оценке руководителя ППК РЭО Дениса Буцаева, "нет детализированной информации по этим проектам, в частности, не указаны их мощности, нет информации о технологических решениях и составе оборудования, которое будет использоваться". А вот что касается Якутска - здесь все на подходе. Весной 2020-го основной инвестор планирует подписать с республикой концессионное соглашение, а уже в июле начать строительство.

Если все так и произойдет, это будет сродни чуду. История строительства мусороперерабатывающих предприятий в Якутске еще не знала таких простых решений. Почти за 20 лет местные чиновники объездили полмира в поисках подходящего проекта. И сюда возили на экскурсии немцев, японцев, чехов, отечественных специалистов... Подписывали десятки меморандумов, протоколов, договоров о намерениях, соглашений. Концессионное соглашение однажды тоже подписали, но потом списали его в утиль. Этой макулатуры, наверное, хватило бы для того, чтобы обеспечить сырьем отдельный завод.

В 2003 году на окраине Якутска в рамках реализации республиканской государственной программы была даже торжественно забита первая свая в фундамент предприятия по переработке мусора. Об нее разбили бутылку шампанского, однако утилизировать осколки оказалось негде - украшенная красным бантиком свая так и осталась на стройплощадке в единственном числе.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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История неудач продолжилась и после начала реформы в сфере работы с отходами. Задачи по строительству нового полигона и комплекса по переработке мусора были возложены на регионального оператора "Якутскэкосети" - именно с ним было заключено концессионное соглашение. Но предприятие оказалось настолько беспомощным, что недавно правительству республики пришлось выкупать долю у его иностранного учредителя, чтобы поменять руководство. А соглашение о концессии расторгли.

Права на ошибку у местных властей уже нет. Расположенная в девяти километрах от города свалка исчерпала ресурс 30 лет назад, а сейчас там на 40 гектарах складировано более десяти миллионов тонн мусора.

Тем временем

С начала 2019 года в "мусорный" тариф регионального оператора "Якутскэкосети" были включены расходы на строительство нового полигона твердых бытовых отходов на 26-м километре Вилюйского тракта. Но оператор только собирал деньги, не предпринимая усилий к реализации проекта. Люди платили и не понимали за что, поскольку все видели: никто ничего не строит, и даже проекта нормального нет. Разве что зарплата директора предприятия (теперь уже бывшего) существенно подросла.

Когда стало окончательно ясно, что программа по переносу полигона подальше от города в нынешнем году реализована не будет, глава республики Айсен Николаев распорядился исключить из тарифа инвестиционную составляющую. Нечаянной радостью для жителей Якутска и расположенного рядом поселка Жатай стало то, что после сделанного в августе перерасчета сборы сократились в 1,4-1,5 раза. Более того, людям, исправно платившим за вывоз мусора, эту услугу до определенного времени стали оказывать бесплатно, чтобы компенсировать понесенные расходы.

Когда реализация проекта начнется в реальности, инвестиционный сбор, конечно, вернут в тариф. И вряд ли кто-то будет роптать против этого, видя, что стройка идет.

Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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