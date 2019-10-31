В Приморье начнут делать операции по пересадке органов

В Приморье будет открыт региональный центр трансплантации. Это оговорено соглашением о сотрудничестве в области трансплантологии, подписанным между департаментом здравоохранения края и ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова" Минздрава России.

Пресс-служба администрации края, ссылаясь на слова директора профильного департамента Виктора Фисенко, сообщает, что представители центра Шумакова побывали в Краевой клинической больнице №1, где в дальнейшем будут проводить операции подобного рода, и дали стационару хорошую оценку. По словам главного трансплантолога Минздрава России академика Сергея Готье, у Приморья есть все возможности для того, чтобы выполнять операции подобного рода.

Центр должен начать работу уже в будущем году. Одной из первых операций, которую освоят местные врачи, станет, скорее всего, пересадка почки. В крае по предварительным подсчетам в подобной манипуляции нуждаются более 100 человек.

Особое внимание уделят и подготовке кадров. Специалистов такого плана готовят далеко не во всех медицинских вузах страны, но в Тихоокеанском государственном медицинском университете готовы этим заняться.

"Мы ставим перед собой две задачи. Первая - организовать преподавательскую деятельность так, чтобы студенты-ординаторы знали об основных показаниях, противопоказаниях таких операций, понимали юридические и этические аспекты программы. И второе - подготовить высококвалифицированных специалистов для выполнения трансплантологии. Отмечу, у нас уже есть ребята, которые готовы на такой серьезный шаг, они в этом заинтересованы. Думаю, у нас все получится", - отметил ректор вуза Валентин Шуматов.

К слову, сегодня в Приморье живут около 100 человек с трансплантированными органами, но все операции были проведены за пределами края.