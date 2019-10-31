Как защититься от долговой ямы в интернете

Лишь четверть россиян имеют сбережения, остальные тратят все свои деньги, не задумываясь о завтрашнем дне. Такие данные привел заместитель министра финансов Сергей Сторчак, открывая VI Всероссийскую неделю сбережений.

В случае потери или уменьшения доходов большинство людей могут попасть в долговую яму или оказаться на грани нищеты. Но, по мнению Сторчака, благодаря курсам повышения финансовой грамотности за пять лет около 30 процентов россиян стали эффективнее распоряжаться своими деньгами: делать сбережения и не брать кредиты без большой надобности. "Если в целом по России "подушку безопасности" имеет не более четверти населения, то в пилотных регионах, участвующих в проекте по повышению уровня финансовой грамотности, сбережения делают 38 процентов населения", - подчеркнул замминистра.

Центральной темой нынешней Недели сбережений стала цифровизация финансовых услуг. Согласно данным минфина, более половины россиян полагают, что цифровые каналы получения финансовых услуг помогают повысить их доходы и минимизировать каждодневные затраты. Однако за удобством онлайн-кредитов, онлайн-депозитов и онлайн-инвестиций кроются немалые риски, которые граждане часто даже не замечают.

"В один клик можно взять кредит, а потом обнаружить, что должен кредитору в сотни раз больше", - привел пример глава КонфОП Дмитрий Янин. По словам замглавы Роспотребнадзора Вячеслава Смоленского, молодые люди часто "клюют" на предложения мошенников вложить деньги по интернету в высокодоходные инструменты, а старшее поколение с радостью принимает предложения о бесплатных дорогостоящих услугах за небольшую плату. В итоге и те, и те остаются без денег. "Первое, на что надо настроиться, когда в интернете натыкаешься на "бесплатный сыр", - это сказать "нет" и не предпринимать никаких срочных действий. А дальше проверять, кто и за что предлагает деньги", - говорит Смоленский. Иначе потом не выпутаться из долгов. Все легальные финансовые компании должны иметь лицензию Банка России или состоять в его реестре.

Но даже если получатель финансовых услуг в интернете вел себя осторожно и не связывался с мошенниками, он оказывается не застрахован от "взлома" баз данных и манипуляций с его персональными данными.

В рамках Недели сбережений во всех регионах пройдут бесплатные лекции, семинары и вебинары, очные и онлайн-консультации финансовых экспертов, турниры и познавательные игры для взрослых и детей, которые научат людей всех возрастов осторожному и умелому обращению с деньгами.

Между тем

Ижевск: Ловцы на карту

В ижевске мошенники научились подделывать изображение банковской карты, которую в соцсетях высылают своим жертвам с просьбой перевести на нее деньги. Просьбы одолжить денег получали практически все пользователи социальных сетей. И уже мало кто на них реагирует. Но мошеннический креатив тоже не стоит на месте. Если раньше со взломанной странички приходил лишь номер счета для перечисления, то сейчас присылают фотографию банковской карты, на которой имя и фамилия держателя совпадают с именем владельца аккаунта. Только в октябре по фактам таких мошенничеств полицейские возбудили полтора десятка уголовных дел. Полицейские отмечают, что большинство краж с банковских счетов происходит из-за недостаточной бдительности.

- Если в социальных сетях вам написал друг и попросил одолжить денег, в первую очередь свяжитесь с ним по телефону, уточните, действительно ли это он, - комментируют в управлении МВД России по Ижевску. - Есть вариант проверки подлинности банковской карты. Можно воспользоваться сервисами определения банка по номеру карты, которые есть в интернете. Зачастую мошенники указывают на карте того или иного банка номер электронного кошелька. В этом случае сервис сообщит вам, что карты с таким номером ни один банк не выпускал. По-другому проверить пока практически невозможно, мошенники в графических редакторах делают правдоподобную имитацию карты, сохраняя шрифты.

Подготовила Яна Шамаева

Красноярск: Валюта из самогона

Нелегальное оборудование для майнинга криптовалюты обнаружили в подвале жильцы одного из домов в Красноярске. Ферму прикрыла полиция. Но теперь гражданам предстоит разбираться с энергетиками.

Первыми тревогу забили обитатели нижних этажей многоквартирного дома в микрорайоне Взлетка. До них откуда-то снизу доносился постоянный гул. В итоге выяснилось, что гудит оборудование для производства криптовалюты. Ему, как известно, требуются мощные видеокарты, а к ним столь же мощные кулеры-вентиляторы.

Вот все это добро и шумело, словно подпольный механический цех. Только это полбеды, ведь майнинговое оборудование еще и чрезвычайно прожорливо в плане потребления электричества.

Особое возмущение жителей дома вызывает тот факт, что занимался этим, как выяснилось, сын председателя их ТСЖ. С его, как можно предположить, ведома. Предприимчивая семья установила в подвале даже самогонный аппарат! Майнинговые фермы выдают огромное количество тепла. Видимо, решили использовать его для перегонки - чего добру пропадать! Коммунальщики тем временем выставили дому счет 4,5 миллиона рублей.

Жильцы разделили эту сумму на число квартир и схватились за головы: выходит по 130 тысяч с семьи. Но энергетики поспешили всех успокоить: круговой поруки не будет.

Подготовил Алексей Бондарев