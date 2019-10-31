Мастерская Петра Фоменко покажет в Ижевске и Череповце "Волков и овец"

Мастерская Петра Фоменко 2 и 3 ноября сыграет на сцене Русского драматического театра Удмуртии спектакль "Волки и овцы" - в Ижевск его привозят в рамках региональной программы фестиваля "Золотая Маска". Корреспондент "РГ" побеседовала с заслуженным артистом России Карэном Бадаловым - в комедии по пьесе Островского, которая с успехом идет в столице с 1992 года, он исполнил роль Василия Ивановича Беркутова.

В Мастерской Петра Фоменко вы старожил - играете с первого дня. Если собрать все ваши роли, включая Беркутова в "Волках и овцах", на что будет похоже это сообщество?

Карэн Бадалов: Никогда об этом не думал. Но уверен, что если бы не попал к Петру Наумовичу в руки, никто бы мне не дал все эти роли сыграть. Однажды у нас с ним был смешной разговор. Я говорю: "Петр Наумович, ну какой я, к черту, Василий Иванович? Посмотрите на мой профиль". Он отвечает: "Понимаешь, вот ты появился на публике, и зритель думает: "Какой он, к черту, Василий Иванович?" Если он будет продолжать так думать через пять минут, значит, мы с тобой сделали что-то не так".

Чтобы понять тайну Мастерской Фоменко, надо знать биографию Петра Наумовича

Но все же какие-то роли вы для себя выделяете?

Карэн Бадалов: Совершенно особая для меня роль - старый князь Болконский в "Войне и мире". Петр Наумович убрал всю мою пластику: в нашей версии у князя не работает правая рука, правая нога тоже не очень подвижна. Я подошел к нему: "Петр Наумович, что-то не складывается, как кубик Рубика. Не могу понять, чего не хватает". Он говорит: "А ты играй одно: "Надо успеть". Следующий спектакль я так и играл. Все закончилось, за кулисами Петр Наумович руками показывает: "Кубик Рубика сложился". Его гений - умение точно назвать вещи своими именами. После этого моя профессия перестала казаться мне опасной - стала интересной, глубокой и многогранной.

Что нужно знать, чтобы понять тайну Мастерской Фоменко?

Карэн Бадалов: Надо знать биографию Петра Наумовича. Он так намыкался по театрам, так наполучал от сильных мира сего, от партийных властей, так наелся этих отношений, что при создании своего театра больше всего - боже, упаси! - боялся внедрить эти отношения в театр. И это ему удалось.

Вы много играли и играете по русской классике. Кроме Островского, это и Толстой, и Чехов... Работая над ролями, вывели для себя понимание - что такое русский характер?

Карэн Бадалов: Главное - бесконечное терпение. Русская нация - из самых терпеливых. А благодаря своей жене я понял, что мало кто так умеет любить нас, дураков-мужчин, как русские женщины. Русский характер я вижу в своих друзьях. Наш актер Юра Степанов (он погиб), был в полной мере русский человек, абсолютно бесшабашный, во всем необузданный. В чем-то сдерживал, сдерживал себя, но если вдруг выливалось - то гори все синим пламенем: а я скажу, не могу больше молчать!

А сами вы выросли в чисто армянской семье?

Карэн Бадалов: Армянин только папа. Тбилиси, где он родился, - и для меня родной город. Меня посылали туда летом, знаете, фруктов поесть, солнцем напитаться. Но и Москва, где я родился и вырос, мой родной город, и русский язык родной. Мне близка русская культура - но интересна и мировая, обожаю французскую, английскую литературу, обожаю Шекспира. А фраза из "Короля Лира" - "из ничего не будет ничего" - для меня стала одной из основных. Она по-разному проявляется в разные моменты.

Кстати

"Золотая Маска" после Ижевска покажет "Волков и овец" в Череповце - спектакли пройдут 16 и 17 ноября в Большом зале Дворца химиков.

Ближайший же показ в Москве состоится 20 декабря. Продажа билетов уже открыта.