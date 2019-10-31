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31.10.2019 20:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мордовия вошла в топ-30 регионов по темпам ремонта дорог

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Мордовия ликвидировала отставание по темпам работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". На сегодня регион вошел в "золотую тридцатку" субъектов по объемам проведенного ремонта автотрасс: намеченные на этот год мероприятия близки к завершению.
До конца 2019-го в регионе завершат ремонт 150 километров дорожной сети. Фото: Пресс-служба главы РМ До конца 2019-го в регионе завершат ремонт 150 километров дорожной сети. Фото: Пресс-служба главы РМ
До конца 2019-го в регионе завершат ремонт 150 километров дорожной сети. Фото: Пресс-служба главы РМ

Об этом шла речь на рабочей встрече главы РМ Владимира Волкова с депутатом Госдумы РФ от республики Виталием Ефимовым.

Фото: Пресс-служба главы РМ
В Мордовии за 5 лет по нацпроекту отремонтируют 1100 километров дорог

До конца года в Мордовии планируется отремонтировать порядка 150 километров дорожной сети и ликвидировать два места концентрации ДТП в Саранске. На эти цели в 2019 году направлено более 2 миллиардов рублей. На сегодня большое количество объектов уже сданы в эксплуатацию, остальные имеют высокий показатель готовности.

В регионе активно ведется подготовка к реализации нацпроекта в следующем году. По всем объектам завершается формирование проектно-сметной документации, до конца декабря будут объявлены торги по определению подрядчиков.

Справка "РГ"

За пять лет в Мордовии в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) предстоит отремонтировать 1100 километров трасс. Из них более 100 километров дорог в Саранской городской агломерации, куда входит и Рузаевка, а также почти 970 километров - в районах. Доля магистралей, соответствующих нормативным требованиям, увеличится почти вдвое, а количество аварийных участков снизится в 2,5 раза.

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