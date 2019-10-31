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31.10.2019 13:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Пензой обнаружили древнейший в Европе литейный центр чугуна

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Археологическое открытие сделали сотрудники Пензенского государственного университета в результате обработки артефактов, найденных во время летней экспедиции в селе Никольское Кузнецкого района.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Пензенском государственном университете сообщили предварительные результаты экспедиции в Никольское селище. Обнаруженные там артефакты позволяют сделать вывод о нахождении под Пензой одного из первых в Европе литейных центров чугуна.

Как сообщил "РГ" доктор исторических наук, профессор и руководитель экспедиции Геннадий Белорыбкин, литьем чугуна стали заниматься в Поволжье во времена Золотой Орды. Ранее доказательства этого были обнаружены в Татарстане и Самарской области. Очередная находка пензенских археологов относится к более раннему периоду и датируется XIII веком.

Фото: iStock
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- В ходе экспедиции летом этого года было исследовано два участка, находящихся в разных частях поселения в Кузнецком районе. На первом раскопе площадью 36 квадратных метров найдены фрагменты битой глиняной толстостенной посуды и предметы хозяйственного обихода: пряслице, нож, элементы железных ременных пряжек. Второй участок располагался на берегу ручья Милейка и в несколько раз больше по площади. Здесь обнаружили три горна, служивших для выплавки чугуна. Находки представлены шлаком и фрагментами изделий - сковородки, чугунки, котлы, крючки и зацепы. В окрестностях находятся выходы болотных руд, которые могли служить сырьем для производства чугуна, - рассказал Геннадий Белорыбкин.

Ученые считают, что изделия из чугуна производились на территории Никольского селища для продажи. На это указывает огромное количество монет эпохи Золотой Орды, обнаруженные здесь ранее.

Артефакты сдали на экспертизу, которая поможет восстановить детали быта и события эпохи.

- Это было огромное по тем временам поселение. Сооружения простояли шесть веков и до сих пор видны на поверхности земли. Поэтому у нас большие планы по предстоящим раскопкам. Работы там не на один год, возможно на десятилетие, - говорит профессор Белорыбкин.

Место раскопок находится на северной окраине села Никольское Кузнецкого района Пензенской области. Оно расположено на берегу реки Труев. Оно было открыто в 1926 году  Павлом Рыковым, исследовалось в 60-е годы прошлого века. Ученые выявили три культурных слоя - времен Золотой Орды, домонгольской средневековой мордвы и срубного периода эпохи бронзы.

В следующем году пензенские археологи планируют продолжить исследования археологического памятника.

Общество История Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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