В Башкирии на трассе перевернулся пассажирский автобус

31 октября в Мишкинском районе Башкирии съехал в кювет и опрокинулся на бок пассажирский микроавтобус Ford. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Авария произошла около девяти утра по московскому времени на автодороге "Уфа - Бирск - Янаул", недалеко от села Чураево. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля набок. В этот момент в салоне автобуса были восемь человек, включая водителя. Пять человек увезли на автомобилях скорой медпомощи в Центральную районную больницу Бирского района.

Как уточнили в республиканском ГИБДД, причина аварии пока не установлена. Однако сегодня в республике выпал снег и на дорогах появился снежный накат.