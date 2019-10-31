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31.10.2019 11:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии на трассе перевернулся пассажирский автобус

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии

31 октября в Мишкинском районе Башкирии съехал в кювет и опрокинулся на бок пассажирский микроавтобус Ford. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

В Башкирии три женщины пострадали в ДТП с микроавтобусом

Авария произошла около девяти утра по московскому времени на автодороге "Уфа - Бирск - Янаул", недалеко от села Чураево. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля набок. В этот момент в салоне автобуса были восемь человек, включая водителя. Пять человек увезли на автомобилях скорой медпомощи в Центральную районную больницу Бирского района.

Как уточнили в республиканском ГИБДД, причина аварии пока не установлена. Однако сегодня в республике выпал снег и на дорогах появился снежный накат.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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