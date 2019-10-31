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31.10.2019 12:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Чебоксарах горожане софинансируют капремонт дорог в частном секторе

Текст: Петров Евгений
Дороги в частном секторе в столице Чувашии ремонтируются при софинансировании со стороны горожан.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Как отметили в администрации Чебоксар, благоустройство дворовых территорий и дорог частного сектора становится возможным, в том числе благодаря программе инициативного бюджетирования. Она реализуется в регионе в рамках указа главы Чувашии "О реализации на территории ЧР проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах".

В июле этого года завершился конкурсный отбор проектов развития инициативного бюджетирования на муниципальном уровне. В конкурсе было принято и рассмотрено 20 заявок, 18 из которых прошли отбор. В их числе заявка по улице Низами.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Общая стоимость капитального ремонта дорог частного сектора составляет более 5 миллионов рублей, из них по улице Низами более 1,4 миллионов. При этом 11 процентов от этой суммы - более 155 тысяч рублей - это вклад населения, проживающего по этой улице.

"Программа инициативного бюджетирования позволяет благоустраивать дворы, улицы и другие территории. Инициативное бюджетирование сегодня - это веяние времени", - отмечает глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков.

В рамках реализации программы инициативного бюджетирования в Калининском районе города Чебоксары также был проведен ремонт дороги по улице Кокеля, площадь ремонта составляет 700 квадратных метров.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чебоксары 550
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