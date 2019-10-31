В Мордовии в рамках нацпроекта обучат предпринимательству 2600 человек

В рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства" в Мордовии планируется к 2024 году обучить навыкам предпринимательской деятельности 2662 слушателей. Всего же число участников проекта в республике превысит 17 000 человек.

На эти цели за пять лет планируется направить более 36 миллионов рублей. Работа будет организована в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Главная цель регионального проекта - формирование положительного образа предпринимательства среди жителей Мордовии, а также вовлечение в бизнес различных категорий граждан, в том числе - самозанятых. В правительстве РМ надеются, что благодаря этим мерам в республике будет создано более 1350 новых субъектов малого и среднего бизнеса.

Напомним, что Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.