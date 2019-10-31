В Перми полиция сняла с поезда сбежавшую из Тюмени девочку

В Перми полиция задержала 15-летнюю девочку, уехавшую из Тюмени к своему другу. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.

29 октября пермским транспортным полицейским поступило сообщение из Тюмени, что начался розыск 15-летней жительницы поселка Боровской. При проверке данных о пассажирах поездов, проходящих через Пермь, правоохранители выяснили, что эта девочка едет в поезде Новосибирск - Минск. На следующий день, когда поезд прибыл в Пермь, школьницу встретили полицейские.

Так как беглянка несовершеннолетняя, ее разместили в одном из городских социально-реабилитационных центров.

Выяснилось, что она познакомилась в социальных сетях с жителем Перми и собралась к нему в гости: купила билет, села в поезд и поехала. Но встретиться им помешала полиция и родители, вовремя поднявшие тревогу. Они приехали за дочерью и забрали ее домой.