В Перми при строительстве зоопарка похищено 1,8 миллиарда рублей

Сегодня в рамках пресс-конференции глава управления МВД России по Пермскому краю генерал-майор Михаил Давыдов озвучил информацию о фактах хищения при строительстве нового пермского зоопарка.

- В рамках уголовного дела проведено большое количество процессуальных и оперативных действий, в том числе обыски, во время которых изъята рабочая и исполнительная документация. Назначены и проводятся строительно-технические экспертизы, технико-криминалистическая экспертиза. По предварительным оценкам, в ходе реализации проекта было похищено порядка 1,8 миллиарда рублей, - пояснил Михаил Давыдов.

При этом глава регионального МВД отметил, что о результатах расследования говорить еще рано - фигурантов уголовного дела пока нет.

Напомним, в этом году полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Причиной стали подозрения в мошенничестве при проектировании объекта социальной инфраструктуры - нового зоопарка, строящегося на окраине Перми.