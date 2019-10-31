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31.10.2019 12:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми при строительстве зоопарка похищено 1,8 миллиарда рублей

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Сегодня в рамках пресс-конференции глава управления МВД России по Пермскому краю генерал-майор Михаил Давыдов озвучил информацию о фактах хищения при строительстве нового пермского зоопарка.

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- В рамках уголовного дела проведено большое количество процессуальных и оперативных действий, в том числе обыски, во время которых изъята рабочая и исполнительная документация. Назначены и проводятся строительно-технические экспертизы, технико-криминалистическая экспертиза. По предварительным оценкам, в ходе реализации проекта было похищено порядка 1,8 миллиарда рублей, - пояснил Михаил Давыдов.

При этом глава регионального МВД отметил, что о результатах расследования говорить еще рано - фигурантов уголовного дела пока нет.

Напомним, в этом году полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Причиной стали подозрения в мошенничестве при проектировании объекта социальной инфраструктуры - нового зоопарка, строящегося на окраине Перми.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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