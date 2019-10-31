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31.10.2019 11:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми задержали мужчину, взорвавшего чужую машину из-за ссоры

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Перми взят под стражу мужчина, взорвавший автомобиль на Комсомольском проспекте. Об этом "РГ" сообщили в краевом ГУВД.

Взрыв произошел 18 октября возле дома №3. У автомашины оказались выбиты стекла, поврежден корпус. Полиция выясняла причину произошедшего, при этом рассматривались версии не только о взрыве, но и о технической неполадке машины.

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Позже сыщики установили, что житель Перми подложил самодельное взрывное устройство под правое переднее колесо. Подобным образом он решил отомстить владелице автомашины, так как ранее между ними произошел конфликт. При обысках у подозреваемого полицейские нашли еще три самодельных взрывных устройства - одно в багажнике его автомобиля, и еще два в его доме.

Сейчас мстительный взрывник арестован, по фактам его действий полиция возбудили уголовные дела по статьям 222-1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества) и 223-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ). Если его признают виновным, ему может быть назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Полиция проверяет мужчину на причастие к другим таким же преступлениям.

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