В Перми задержали мужчину, взорвавшего чужую машину из-за ссоры

В Перми взят под стражу мужчина, взорвавший автомобиль на Комсомольском проспекте. Об этом "РГ" сообщили в краевом ГУВД.

Взрыв произошел 18 октября возле дома №3. У автомашины оказались выбиты стекла, поврежден корпус. Полиция выясняла причину произошедшего, при этом рассматривались версии не только о взрыве, но и о технической неполадке машины.

Позже сыщики установили, что житель Перми подложил самодельное взрывное устройство под правое переднее колесо. Подобным образом он решил отомстить владелице автомашины, так как ранее между ними произошел конфликт. При обысках у подозреваемого полицейские нашли еще три самодельных взрывных устройства - одно в багажнике его автомобиля, и еще два в его доме.

Сейчас мстительный взрывник арестован, по фактам его действий полиция возбудили уголовные дела по статьям 222-1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества) и 223-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ). Если его признают виновным, ему может быть назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Полиция проверяет мужчину на причастие к другим таким же преступлениям.