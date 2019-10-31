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31.10.2019 12:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Саратовской области по нацпроекту расселят 371 аварийный дом

В Саратовской области приступили к реализации программы по расселению аварийного жилья.
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

По региональной программе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" планируется расселить 371 многоквартирный аварийный дом площадью 153 тысячи квадратных метров.

По действие программы попадают жилые дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В августе этого года Саратовская область подписала соглашение с федеральным фондом по содействию развития ЖКХ, в соответствии с которым обязалась выполнить программу по расселению досрочно к 2022 году. При выполнении этого условия регион получит дополнительные средства на переселение жильцов из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
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Как рассказал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев, в регионе приступили к реализации первого этапа программы. Аварийные дома будут расселяться в Балакове, Балашове, Вольске, Саратове, Саратовском и Советском районах. Всего в рамках этого этапа в 2019 -2020 годах предусмотрено расселение 44 домов, площадью 14,59 тысяч квадратных метров.

Жители аварийных домов могут выбрать либо новую квартиру от государства, либо денежную компенсацию. Большинство саратовцев выбрало новую жилплощадь. В рамках первого этапа из 465 квартиросъемщиков только 29 человек решили, что потребуют выплату.

Как отметили в министерстве строительства и ЖКХ, порядка 240 квартир для переселенцев из аварийного жилья приобретается в новых домах и еще 36 квартир на рынке вторичного жилья. Кроме того, готовится проектная документация для строительства 120 квартирного дома специально для переселенцев в Саратове на улице Ладожской.

В будущем году возведение новостроек для переселенцев планируется продолжить на улице Огородной, а также в Солнечном в 8 и 11 микрорайонах.

- До конца года ставится задача заключить контракты для приобретения всего жилья в рамках первого этапа, а также частично уже и под следующие этапы расселения, - сообщил Павел Мигачев.

Всего в рамках региональной программы планируется переселить из аварийного жилья более 9,7 тысяч человек. Общая сумма необходимых для этого средств превышает 4,5 миллиарда рублей.

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