Что если набрать "ВКонтакте" #театральноеприволжье43? Хештег выведет на самый массовый театральный флешмоб, запущенный в Кировской области. Выложи театральное фото, расскажи, что для тебя театр, посмотри видеоверсии спектаклей земляков, прикрепи ссылки на них. Что наша жизнь? Театр!

Так на Вятке вошли в самый масштабный проект Года театра в России - окружной фестиваль "Театральное Приволжье". Он обращен к детским и молодежным любительским театральным объединениям.

В Удмуртии в поддержку своих региональных лидеров организовали акцию "Галерка": показы спектаклей-победителей в учебных заведениях, классные часы, посвященные фестивалю, подготовленные школьниками сообщения о нем.

Все спектакли-победители - их двадцать восемь - демонстрируют до конца октября по телевидению во всех субъектах ПФО. Благодаря этому любительские работы увидят миллионы зрителей. В Кировской области и Удмуртской Республике таких спектаклей четыре.

Неклассический пересказ "Красной Шапочки"

Диплом за лучшую сценографию по итогам регионального этапа достался народному театру Вятского колледжа культуры. Ребята, которые заняты в спектакле-победителе "Красная Шапочка", учатся на специальности "Народное художественное творчество". Это будущие руководители любительских театральных коллективов, режиссеры и педагоги. Любому учебному театру нужно пополнять репертуар. Так летом 2018 года на афишах этого творческого коллектива появилась "Красная Шапочка" по пьесе драматурга, режиссера и актера Сергея Астраханцева.

- Однажды на одном из фестивалей увидел постановку по этой пьесе, - вспоминает руководитель театра Андрей Метелев (он преподает в колледже режиссуру и актерское мастерство). - Подумав, предложил нашему коллективу поработать над этюдами, так возник спектакль. Интересно то, что сам художественный образ спектакля возник в тот момент, когда я увидел разноцветные зонтики, которые в итоге легли в основу сценографического решения.

Автор пьесы изначально заложил в действие общение со зрителями. Дети вступают в диалог с персонажами сказки, отвечают на их вопросы, помогают проследить их маршруты.

- Мы очень бережно вплели в пьесу свои задумки и добавили чуть-чуть больше общения со зрителями, - поясняет Андрей Метелев.

- Вообще хороший спектакль, - поделилась впечатлениями Катерина Лучникова (НеДетский театр "КАКТУС"). - Сам его ход, прием - достаточно простой, лаконичный. Можно играть в любом пространстве - улица, сцена, группа детского сада.

Учебные спектакли имеют особую судьбу: они живы, пока учатся занятые в них исполнители. Так и здесь.

- Наш театр - репертуарный, но спектакли играются два-три года. Когда ребята оканчивают колледж, спектакль уходит вместе с ними, - размышляет Андрей Метелев. - У каждого спектакля в театре есть свой срок жизни, поэтому мы практически никогда не возвращаемся к прожитому. Остаются фотографии и воспоминания.

На этот раз - воспоминания еще и об участии в окружном фестивале "Театральное Приволжье".

Легкий полет стрекозы

Осенью 2015 года в поселке Красные Поляны Кировской области родилась театральная студия. Первая ее работа рассказывала о насекомых, студию назвали "Стрекоза". "Стрекоза" - это ведь изящное легкое создание, а вдруг и судьба студии будет подобной", - подумал тогда создатель коллектива Марсель Шагиахметов.

С первой большой полноценной работой "Как Настенька чуть Кикиморой не стала" по пьесе Владимира Илюхова студия вышла в финал окружного фестиваля. Фотограф-любитель Анна Воронова в своем отзыве нашла точные характеристики для каждого персонажа: непоседливая и динамичная Настенька, ее сестра Аленушка, спокойная и работящая, Баба-яга с мощной энергетикой, артистичный Домовенок.

- Понятный сюжет сказки, замечательная актерская игра, красочные декорации (изготовленные самим руководителем) и костюмы, органичное сочетание мастерства и простоты - все это закономерно привело к победе, - резюмирует Анна.

Радуга легенд и сказок

Хорошо известный в республике ижевский образцовый театр балета "Радуга" - абсолютный победитель среди детских коллективов. Его спектакль "Волшебный сундук" стоит наособицу от драматических фестивальных постановок. Ведь это - балет. Его создавали известные в Удмуртии хореографы, музыканты, художники.

Больше десяти лет назад коллектив "Радуга" выиграл грант на создание спектакля на национальной основе. Решили поставить первый балет по удмуртским сказкам и легендам. Музыку заказали ижевскому композитору Юрию Толкачу.

- Балетмейстер Виктор Мингалев предложил мне следующий ход: все образы добра выписаны на прочной фольклорной основе, - рассказывает Юрий Толкач. - Причем в балете есть как использование подлинных народных мелодий, так и развитие моих авторских тем. Отрицательные персонажи поданы тоже с легким флером национального, но более гротескно, остро и в духе молодежных дискотек. Что-то есть там от брейк-данса, например.

В языческой религии удмуртов бог неба Инмар противостоит коварному хозяину воды Вукузе. Конфликт балета построен на их вечном соперничестве, которое выливается в конкретную историю с придуманными персонажами: юным богатырем Тутоем и его возлюбленной Илмой. Волшебный сундук - это подарок Инмара народу, он помогает в трудную минуту. Сундук сделан в лучших традициях фокусников. Открывается крышка - пусто. Статисты поворачивают сундук другой стороной, и из-под крышки выглядывают сразу несколько маленьких танцовщиков! Как это работает - секрет и для некоторых создателей, и для зрителей.

Национальный колорит главенствует и в хореографии, где сплавлены классика и современность, народный танец и танец на пуантах и даже элементы акробатики. На сцене - более пятидесяти юных танцоров от 7 до 17 лет. Дети обучаются по программе хореографического училища, так что уровень соответствующий. Ярко, зрелищно, эффектно, самобытно!

Старая драма на новый лад

Драма Александра Володина "С любимыми не расставайтесь" появилась в 1972 году. С тех пор эта звенящая от боли история о цене разлуки успешно живет на самых разных театральных площадках. Сценическую версию по мотивам володинской пьесы поставила режиссер Галина Юкова в народном театре Дворца культуры "Юбилейный" (Воткинск, Удмуртия). Спектакль - один из победителей фестиваля в республике.

Все смешалось в динамике этого действия: коллективное "Либертанго" перетекает в конвейер глянцевой фотосессии, чтобы рассесться в зале суда в ожидании бракоразводного процесса. Встать. Суд идет. Позади - короткая семейная жизнь, разрушенная по чистой незрелости чувств.

Поэзия - равноправный участник действия, стихов звучит много. В одном ряду - "Все начинается с любви" Рождественского, снова модное благодаря Максиму Аверину, "Загадай желание", не так давно бывшее популярной песней, самодельные любовные вирши "когда умру, когда скончуся, когда в холодный гроб сойду, любить меня уже не сможешь, люби сейчас, пока живу".

В действие органично вписались и цитата из советского фильма "есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе...", и игра в жмурки, и протанцованные поклоны. Все это крепко сцементировано искренностью и правдивостью, которые всегда были присущи пьесам и сценариям маститого отечественного драматурга.