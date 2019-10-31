Всероссийский портал, рассказывающий о подвигах обычных людей, запустят в Саранске. Каждый сможет прислать сюда свою историю о неизвестных "героях из народа".

Проект "Подвиги", разработанный энтузиастами из столицы Мордовии, выиграл президентский грант. Начало проекту было положено еще шесть с половиной лет назад - создавался он как альтернатива бесконечному потоку "чернухи", которой щедро потчует сегодня обывателя информационная среда. Группа молодых людей из Саранска задумалась о том, на каких примерах будут воспитываться их дети. Результатом стала книга "100 подвигов обычных людей". А затем были созданы тематические паблики в соцсетях и канал на YouTube.

Следующим этапом станет запуск интерактивного портала с названием "Обычные герои" - создать его планируется на средства президентского гранта.

- Это будет интерактивная карта, на которую будут нанесены 8000 историй о подвигах. Около 7000 историй у нас уже есть, около 1000 наберем в течение года, - пояснила главный редактор проекта "Подвиги" Наталья Широкова. - С помощью специальной формы на сайте можно будет добавить рассказ о герое, прикрепив фотографию. Разумеется, все заявки будут проходить премодерацию. Мы сотрудничаем с МЧС, Россоюзспасом, Росгвардией, пресс-службами МВД и другими ведомствами, у нас есть возможность проверить всю присланную информацию. Исключение - обычные житейские ситуации, когда человек просто хочет сказать кому-то "спасибо", поблагодарить за доброе дело. Полноценно портал "Обычные герои" заработает с февраля будущего года. А присылать истории можно уже сейчас.