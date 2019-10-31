Новости

ФАС предложила правительству создать банк качества нефти 22:36
Старые BMW попали под отзыв в России из-за опасных подушек безопасности 22:12
Израильское ПО использовали для слежки через WhatsApp 22:08
"Ведьмак" от Netflix обзавелся новым трейлером и датой премьеры 21:55
Ургант прокомментировал массовое увольнения артистов Максима Фадеева 21:29
В Москве таинственно пропала румынская певица INNA вместе с командой 21:10
Королева Великобритании подписала закон о проведении досрочных выборов 21:05
Пушков ответил на заявления Зеленского по "Северному потоку-2" 20:52
Рапота сообщил о сроках проведения заседания союзного Совмина 20:50
Жители Нарьян-Мара несут цветы и свечи к детсаду, где убили ребенка 20:36
Медведев уволил первого замминистра строительства и ЖКХ 19:47
В НАО открылась линия психологической помощи после убийства ребенка 19:31
Крымский сенатор счел словоблудием призыв НАТО вернуть полуостров 19:12
Моралес назвал Путина братом 19:11
Подводный крейсер "Князь Владимир" выполнил торпедные стрельбы 19:11
Полиция Сочи проверит видео с избиением школьника 19:01
Кинокомпания из Южной Кореи снимет фильм о Сочи 18:52
На Кубе пройдут дни Санкт-Петербурга 18:44
Volkswagen увеличит экспорт автомобилей, сделанных в России 18:34
Почему у кроссоверов нет будущего 18:30
Видео: В Одессе сносят барельеф маршалу Жукову 18:19
В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка 18:08
МИД РФ прокомментировал призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву 18:01
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре объяснил случившееся 18:00
Знак "Шипы": клеить или не клеить? 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Когда туристам будет доступна "электронная путевка"
Когда туристам будет доступна "электронная путевка"
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
31.10.2019 21:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Карта героев

Портал расскажет о подвигах обычных людей
Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8005)
Всероссийский портал, рассказывающий о подвигах обычных людей, запустят в Саранске. Каждый сможет прислать сюда свою историю о неизвестных "героях из народа".

Проект "Подвиги", разработанный энтузиастами из столицы Мордовии, выиграл президентский грант. Начало проекту было положено еще шесть с половиной лет назад - создавался он как альтернатива бесконечному потоку "чернухи", которой щедро потчует сегодня обывателя информационная среда. Группа молодых людей из Саранска задумалась о том, на каких примерах будут воспитываться их дети. Результатом стала книга "100 подвигов обычных людей". А затем были созданы тематические паблики в соцсетях и канал на YouTube.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
О подвиге экипажа, посадившего самолет в кукурузном поле, снимут фильм

Следующим этапом станет запуск интерактивного портала с названием "Обычные герои" - создать его планируется на средства президентского гранта.

- Это будет интерактивная карта, на которую будут нанесены 8000 историй о подвигах. Около 7000 историй у нас уже есть, около 1000 наберем в течение года, - пояснила главный редактор проекта "Подвиги" Наталья Широкова. - С помощью специальной формы на сайте можно будет добавить рассказ о герое, прикрепив фотографию. Разумеется, все заявки будут проходить премодерацию. Мы сотрудничаем с МЧС, Россоюзспасом, Росгвардией, пресс-службами МВД и другими ведомствами, у нас есть возможность проверить всю присланную информацию. Исключение - обычные житейские ситуации, когда человек просто хочет сказать кому-то "спасибо", поблагодарить за доброе дело. Полноценно портал "Обычные герои" заработает с февраля будущего года. А присылать истории можно уже сейчас.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Саранск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон"
Палата представителей конгресса США поддержала процедуру импичмента Трампа
МИД РФ прокомментировал призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву
Володин рассказал, как граждан защитят от мошенников на рынке жилья
В ДНР подтвердили начало мероприятий по разведению сил в Донбассе