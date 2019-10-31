Промышленники Алтайского края заговорили о нехватке средств на модернизацию производства. Сначала о необходимости инвестиций в два миллиарда рублей заявило руководство завода прецизионных изделий. Эти средства помогли бы предприятию начать выпуск современной топливной аппаратуры для "КамАЗа". Следом выяснилось, что такая же сумма инвестиций нужна компании "Нортек", производящей продукцию на площадке бывшего Алтайского шинного комбината. К барнаульским предприятиям не замедлили присоединиться крупные бийские, у которых вдобавок свои специфические проблемы.

- Модернизацию наших предприятий и разработку инновационных видов продукции тормозят состояние основных производственных фондов, слабый инвестиционный потенциал и недостаточная государственная поддержка. Несмотря на положительную динамику развития промышленности края, увеличение инвестиций в производство и ежегодный рост объема отгруженной продукции, ситуация остается напряженной. Особенно это касается обрабатывающей отрасли и машиностроения, - утверждает председатель правления Союза промышленников (СПА) Алтая Виктор Герман.

Состояние основных фондов алтайских промпредприятий давно вызывает тревогу. Мощности задействованы в среднем на 71 процент, степень износа оборудования - 70, а коэффициент обновления средств производства - шесть-семь процентов. В СПА эти показатели называют "близкими к катастрофе". За 2015-2017 годы затраты предприятий на ввод нового оборудования сократились на тринадцать процентов. При этом 62 процента используемого производственного оборудования - универсальное. Нетрудно сделать вывод: обновление серьезно отстает от физического износа и консервирует сложившийся за последние десятилетия технологический уклад.

- Совершенно очевидно, что назревший вопрос модернизации при нынешних суммах и темпах роста инвестиций не может быть решен. Усугубляет ситуацию тот факт, что около тридцати процентов промышленных предприятий имеют минимальную рентабельность, а около двадцати являются убыточными. В целом по группе средних и крупных предприятий собственные вложения достигают шестидесяти процентов от всей суммы инвестиций, а кредиты банков в прошлом году составили 9,1 процента. Получается, что банки находятся в стороне от этого процесса. Спрашивается: зачем они тогда вообще нужны? - подчеркнул Виктор Герман.

Поэтому наибольшие надежды промышленники связывают с господдержкой. На краевом уровне принят ряд законодательных актов и организационных мер, стимулирующих инвестиционную активность предприятий. Резкое усиление региональной поддержки связано с недавним образованием Фонда развития Алтайского края. К нему обратились уже десять предприятий, которые на полученные средства реализовали довольно серьезные проекты расширения производства.

- В следующем году мы вдвое увеличим государственную поддержку инвестиционной деятельности промышленных предприятий - с 75 до 150 миллионов рублей, - пообещал на недавней встрече с активом Союза промышленников Алтая губернатор Виктор Томенко. - Убежден, что депутаты краевого заксобрания при рассмотрении проекта бюджета на 2020 год наше решение одобрят. Правда, пока есть сложности с получением предприятиями этих денег - критерии оказались слишком завышенными и несоответствующими местным реалиям.

Поэтому предусмотрена корректировка требований к средней заработной плате на предприятиях. Она не будет привязана к средней по отрасли в СФО, поскольку регион остается одним из аутсайдеров по уровню зарплаты. Решено ориентироваться на среднекраевой показатель. Предполагается, что это значительно облегчит и активизирует использование предприятиями средств краевого бюджета в инвестиционных целях.

Есть и Фонд развития Алтайского края с уставным капиталом в 350 миллионов рублей, который вырастет еще на 150 миллионов, и на какую-то часть этих средств промышленники могут рассчитывать. Власти вообще планируют переформатировать работу фонда в унисон с Фондом развития промышленности РФ, что позволит привлекать больше федеральных денег на реализацию краевых программ.

В последние годы считалось, что на общем фоне довольно успешно идут дела у алтайских предприятий ОПК. Однако это лишь отчасти так. Госзаказов стало заметно меньше.

- Практически все оборонные заводы входят в вертикально интегрированные структуры. Это и федеральные казенные предприятия, и предприятия, вошедшие в госкорпорации и холдинговые компании. Казалось бы, такая структура должна распространять на алтайские заводы "паутинную" программу развития и можно было бы ждать заказов в рамках внутрихолдинговых операций. Но жизнь показывает, что редкий заказ пересекает Уральский хребет. В основном наша продукция предназначена для комплектации изделий спецназначения, и лишь некоторые из предприятий выпускают готовые образцы техники и вооружения, - объясняет Борис Певченко, гендиректор Федерального научно-производственного центра "Алтай".

В прошлом году предприятия алтайского ОПК выпустили спецпродукции на 15,5 миллиарда рублей, завершив экономический спад, длившийся со второй половины 2016-го. Прог-ноз выручки на 2019-й - 16,8 миллиарда рублей. А что будет дальше - полный туман. По мнению представителей отрасли, закупки минобороны носят достаточно хаотичный характер. Несколько лет объемы оборонзаказа превышают производственные мощности, что побуждает предприятия расширять штаты и производство, а затем на пару-тройку лет заказы уменьшаются в разы.

- Четко выстроенной системы с разбивкой объема госзаказов по годам до сих пор нет. Ее отсутствие принесло убытки ФНПЦ "Алтай", СКБ "Восток", рубцовскому филиалу "Уралвагонзавода" и барнаульскому радиозаводу. В 2017-2018 годах предприятия сокращали сотрудников, снижали заработную плату, проводили другие непопулярные мероприятия, - отметил Борис Певченко.

У оборонщиков нет четкого представления, что будет с госзаказом в 2020 году и особенно в 2021-м. Равномерная загрузка важна в первую очередь для предприятий, которые эксплуатируют особо опасные объекты. Риск возникновения нештатной ситуации вырастает не только при длительных сверхнормативных загрузках, но и при скачкообразных изменениях объемов производства. Подтверждение тому - трагические события на предприятии в Дзержинске в июне этого года.

К тому же неравномерная нагрузка вынуждает предприятия ОПК отказываться от гражданской продукции. Ведь как только возникает заказ из минобороны, его приходится отрабатывать в экстренном порядке, бросая на него все силы. Объемы производства гражданской продукции при этом резко снижаются.

Прямая речь

Борис Певченко, гендиректор Федерального научно-производственного центра "Алтай":

- В ФНПЦ "Алтай" иногда полностью прекращается выпуск продукции гражданского назначения. А это грозит потерей рынка и связей с потребителями. Например, стоило "Сибприбормашу" на время приостановить выпуск "гражданки", глядь - все заполнено китайским ширпотребом, который уже не вытеснить. Нужны государственные решения о применении рыночных механизмов ценообразования и расчета накладных расходов на выпуск гражданской продукции для предприятий оборонного сектора. При сложившемся рынке нам нерационально биться с уже окрепшими российскими компаниями. Нужно разрабатывать новые инновационные продукты, чем все оборонные предприятия в то или иной мере занимаются. В частности, в этом году мы совместно с "Алтайвитаминами" разработали технологию получения растворимой формы стрептоцидов.