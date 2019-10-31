- Модернизацию наших предприятий и разработку инновационных видов продукции тормозят состояние основных производственных фондов, слабый инвестиционный потенциал и недостаточная государственная поддержка. Несмотря на положительную динамику развития промышленности края, увеличение инвестиций в производство и ежегодный рост объема отгруженной продукции, ситуация остается напряженной. Особенно это касается обрабатывающей отрасли и машиностроения, - утверждает председатель правления Союза промышленников (СПА) Алтая Виктор Герман.
Состояние основных фондов алтайских промпредприятий давно вызывает тревогу. Мощности задействованы в среднем на 71 процент, степень износа оборудования - 70, а коэффициент обновления средств производства - шесть-семь процентов. В СПА эти показатели называют "близкими к катастрофе". За 2015-2017 годы затраты предприятий на ввод нового оборудования сократились на тринадцать процентов. При этом 62 процента используемого производственного оборудования - универсальное. Нетрудно сделать вывод: обновление серьезно отстает от физического износа и консервирует сложившийся за последние десятилетия технологический уклад.
- Совершенно очевидно, что назревший вопрос модернизации при нынешних суммах и темпах роста инвестиций не может быть решен. Усугубляет ситуацию тот факт, что около тридцати процентов промышленных предприятий имеют минимальную рентабельность, а около двадцати являются убыточными. В целом по группе средних и крупных предприятий собственные вложения достигают шестидесяти процентов от всей суммы инвестиций, а кредиты банков в прошлом году составили 9,1 процента. Получается, что банки находятся в стороне от этого процесса. Спрашивается: зачем они тогда вообще нужны? - подчеркнул Виктор Герман.
Поэтому наибольшие надежды промышленники связывают с господдержкой. На краевом уровне принят ряд законодательных актов и организационных мер, стимулирующих инвестиционную активность предприятий. Резкое усиление региональной поддержки связано с недавним образованием Фонда развития Алтайского края. К нему обратились уже десять предприятий, которые на полученные средства реализовали довольно серьезные проекты расширения производства.
- В следующем году мы вдвое увеличим государственную поддержку инвестиционной деятельности промышленных предприятий - с 75 до 150 миллионов рублей, - пообещал на недавней встрече с активом Союза промышленников Алтая губернатор Виктор Томенко. - Убежден, что депутаты краевого заксобрания при рассмотрении проекта бюджета на 2020 год наше решение одобрят. Правда, пока есть сложности с получением предприятиями этих денег - критерии оказались слишком завышенными и несоответствующими местным реалиям.
Поэтому предусмотрена корректировка требований к средней заработной плате на предприятиях. Она не будет привязана к средней по отрасли в СФО, поскольку регион остается одним из аутсайдеров по уровню зарплаты. Решено ориентироваться на среднекраевой показатель. Предполагается, что это значительно облегчит и активизирует использование предприятиями средств краевого бюджета в инвестиционных целях.
Есть и Фонд развития Алтайского края с уставным капиталом в 350 миллионов рублей, который вырастет еще на 150 миллионов, и на какую-то часть этих средств промышленники могут рассчитывать. Власти вообще планируют переформатировать работу фонда в унисон с Фондом развития промышленности РФ, что позволит привлекать больше федеральных денег на реализацию краевых программ.
В последние годы считалось, что на общем фоне довольно успешно идут дела у алтайских предприятий ОПК. Однако это лишь отчасти так. Госзаказов стало заметно меньше.
- Практически все оборонные заводы входят в вертикально интегрированные структуры. Это и федеральные казенные предприятия, и предприятия, вошедшие в госкорпорации и холдинговые компании. Казалось бы, такая структура должна распространять на алтайские заводы "паутинную" программу развития и можно было бы ждать заказов в рамках внутрихолдинговых операций. Но жизнь показывает, что редкий заказ пересекает Уральский хребет. В основном наша продукция предназначена для комплектации изделий спецназначения, и лишь некоторые из предприятий выпускают готовые образцы техники и вооружения, - объясняет Борис Певченко, гендиректор Федерального научно-производственного центра "Алтай".
В прошлом году предприятия алтайского ОПК выпустили спецпродукции на 15,5 миллиарда рублей, завершив экономический спад, длившийся со второй половины 2016-го. Прог-ноз выручки на 2019-й - 16,8 миллиарда рублей. А что будет дальше - полный туман. По мнению представителей отрасли, закупки минобороны носят достаточно хаотичный характер. Несколько лет объемы оборонзаказа превышают производственные мощности, что побуждает предприятия расширять штаты и производство, а затем на пару-тройку лет заказы уменьшаются в разы.
- Четко выстроенной системы с разбивкой объема госзаказов по годам до сих пор нет. Ее отсутствие принесло убытки ФНПЦ "Алтай", СКБ "Восток", рубцовскому филиалу "Уралвагонзавода" и барнаульскому радиозаводу. В 2017-2018 годах предприятия сокращали сотрудников, снижали заработную плату, проводили другие непопулярные мероприятия, - отметил Борис Певченко.
У оборонщиков нет четкого представления, что будет с госзаказом в 2020 году и особенно в 2021-м. Равномерная загрузка важна в первую очередь для предприятий, которые эксплуатируют особо опасные объекты. Риск возникновения нештатной ситуации вырастает не только при длительных сверхнормативных загрузках, но и при скачкообразных изменениях объемов производства. Подтверждение тому - трагические события на предприятии в Дзержинске в июне этого года.
К тому же неравномерная нагрузка вынуждает предприятия ОПК отказываться от гражданской продукции. Ведь как только возникает заказ из минобороны, его приходится отрабатывать в экстренном порядке, бросая на него все силы. Объемы производства гражданской продукции при этом резко снижаются.
Борис Певченко, гендиректор Федерального научно-производственного центра "Алтай":
- В ФНПЦ "Алтай" иногда полностью прекращается выпуск продукции гражданского назначения. А это грозит потерей рынка и связей с потребителями. Например, стоило "Сибприбормашу" на время приостановить выпуск "гражданки", глядь - все заполнено китайским ширпотребом, который уже не вытеснить. Нужны государственные решения о применении рыночных механизмов ценообразования и расчета накладных расходов на выпуск гражданской продукции для предприятий оборонного сектора. При сложившемся рынке нам нерационально биться с уже окрепшими российскими компаниями. Нужно разрабатывать новые инновационные продукты, чем все оборонные предприятия в то или иной мере занимаются. В частности, в этом году мы совместно с "Алтайвитаминами" разработали технологию получения растворимой формы стрептоцидов.