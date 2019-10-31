Новости

СМИ: В Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе 08:54
НАТО не будет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс 08:30
Видео: смекалка помогла вытащить повисшую над обрывом машину 08:30
Конгресс США выступил против возвращения России в G7 08:24
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади 07:58
Эксперты рассказали, где работают самые счастливые люди 07:43
Кардиолог рассказал, как сердце предупреждает о развитии рака 07:30
Выпавший в Москве снег сегодня не растает 07:25
Десять человек погибли в Пакистане при пожаре в поезде 07:17
NYT: США сократят число военных в Сирии лишь на сто человек 07:07
Названы возможные сроки строительства моста на Сахалин 06:57
В Приморье пообещали полмиллиона за информацию о пропавших рыбаках 06:52
Астронавт НАСА проведет на борту МКС целый год 06:30
Болтон не захотел участвовать в слушаниях по импичменту Трампа 06:13
В Кузбассе откроется музей космонавтики 06:07
Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье 05:45
МЧС России послало в Донбасс колонну с гуманитарным грузом для детей 05:37
В Мексике таксисты призвали правительство покончить с Uber 05:10
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах 04:59
На Дальнем Востоке авиация выследила подлодки "неприятеля" 04:32
В России резко вырос спрос на металлоискатели 04:31
Очередной японский министр ушел в отставку из-за скандала 04:03
На Камчатке завели дело о смерти младенца в самолете 03:55
Чубайс: России придется вернуться к теме углеродного налога 03:37
Пожар практически полностью уничтожил японский замок Сюри 02:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
31.10.2019 08:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Труба" - это дело

Текст: Андрей Аплошкин (директор Абаканского филиала Сибирской генерирующей компании)
Российская газета - Экономика Сибири № 246(8004)
Черногорск - город угольщиков, но при этом его жители каждую зиму замерзают в своих квартирах. Последняя чрезвычайная ситуация возникла в феврале нынешнего года - более двухсот многоквартирных домов осталось без тепла. Причины - перманентное отсутствие угля и крайне неудовлетворительное состояние сетей.

Наша компания приняла на себя функцию единой теплоснабжающей организации города. Завезли качественный уголь в нужном объеме, отремонтировали котельные. Но главная проблема осталась. Треть теплосетей построили сорок лет назад, десять процентов - более полувека. Свой ресурс они давно выработали. С конца июня мы ведем ремонтные работы, устранили уже более шестидесяти порывов, заменили 2 800 метров трубопровода. Но иллюзий быть не должно: из-за износа сетей наступающая зима для Черногорска опять станет непростой.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Жителей Арзмаса шокировали суммы платежей за тепло

Теплоснабжающие организации, которые работали до нас, заключали с администрацией города договоры аренды муниципальных тепловых сетей, по которым они отвечали только за текущее обслуживание и ремонт. Капремонт был обязанностью администрации города, и затраты на него в тариф не включали. А поскольку городской бюджет дефицитный, статьи на ЖКХ урезаются безбожно. Чиновники надеются, что система какое-то время еще выдержит. Но надежды оправдываются не всегда.

Наша стратегическая инвестпрограмма предполагает два этапа. Первый - заключение концессионного соглашения. Оно подразумевает вложение около 650 миллионов рублей в тепловые сети в черте города, из которых 300 миллионов готов направить на условиях софинансирования Фонд содействия реформированию ЖКХ. Далее запланировано подключение Черногорска к Абаканской ТЭЦ. Этот этап с неофициальным названием "Труба" предполагает инвестиции в пределах трех миллиардов рублей, из которых 300 миллионов пойдет на обновление изношенных тепловых сетей в Черногорске. Но реализация проекта возможна только при переходе Черногорска на долгосрочный тариф на тепловую энергию. Сейчас мы обсуждаем детали с администрацией города. Очень надеюсь, что до конца года согласуем параметры долгосрочного тарифа со всеми участниками процесса и направим заявку в минэнерго РФ.

При подключении к Абаканской ТЭЦ затраты на производство тепла будут существенно ниже, чем при работе котельных, что позволит сделать серьезные вложения в обновление сетей без взрывного роста тарифа. Это и более экологичный вариант, так как закроем все попутные котельные с их примитивными фильтрами или вовсе без фильтров. Ликвидируем золошлаковые отвалы, подключим к централизованной трубе частный сектор. Только этими мерами мы обеспечим снижение вредных выбросов в атмосферу на тридцать процентов.

Конечно, при этом мы хотим увеличить количество потребителей тепла. Абаканская ТЭЦ загружена сейчас лишь на 37 процентов, и лишний ресурс мы утилизируем в градирнях. Если построим трубу, то будем отпускать больше энергии и попутно решим целый клубок проблем, связанных с экологией, безопасностью и инфраструктурой, которые копились в регионе последние двадцать лет.

Экономика Отрасли Энергетика Экономика ЖКХ Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
Пентагон впервые показал запись уничтожения главаря ИГИЛ
Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
"Газпром" надеется на плановое окончание работ по "Северному потоку-2"
Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых