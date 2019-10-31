Черногорск - город угольщиков, но при этом его жители каждую зиму замерзают в своих квартирах. Последняя чрезвычайная ситуация возникла в феврале нынешнего года - более двухсот многоквартирных домов осталось без тепла. Причины - перманентное отсутствие угля и крайне неудовлетворительное состояние сетей.

Наша компания приняла на себя функцию единой теплоснабжающей организации города. Завезли качественный уголь в нужном объеме, отремонтировали котельные. Но главная проблема осталась. Треть теплосетей построили сорок лет назад, десять процентов - более полувека. Свой ресурс они давно выработали. С конца июня мы ведем ремонтные работы, устранили уже более шестидесяти порывов, заменили 2 800 метров трубопровода. Но иллюзий быть не должно: из-за износа сетей наступающая зима для Черногорска опять станет непростой.

Теплоснабжающие организации, которые работали до нас, заключали с администрацией города договоры аренды муниципальных тепловых сетей, по которым они отвечали только за текущее обслуживание и ремонт. Капремонт был обязанностью администрации города, и затраты на него в тариф не включали. А поскольку городской бюджет дефицитный, статьи на ЖКХ урезаются безбожно. Чиновники надеются, что система какое-то время еще выдержит. Но надежды оправдываются не всегда.

Наша стратегическая инвестпрограмма предполагает два этапа. Первый - заключение концессионного соглашения. Оно подразумевает вложение около 650 миллионов рублей в тепловые сети в черте города, из которых 300 миллионов готов направить на условиях софинансирования Фонд содействия реформированию ЖКХ. Далее запланировано подключение Черногорска к Абаканской ТЭЦ. Этот этап с неофициальным названием "Труба" предполагает инвестиции в пределах трех миллиардов рублей, из которых 300 миллионов пойдет на обновление изношенных тепловых сетей в Черногорске. Но реализация проекта возможна только при переходе Черногорска на долгосрочный тариф на тепловую энергию. Сейчас мы обсуждаем детали с администрацией города. Очень надеюсь, что до конца года согласуем параметры долгосрочного тарифа со всеми участниками процесса и направим заявку в минэнерго РФ.

При подключении к Абаканской ТЭЦ затраты на производство тепла будут существенно ниже, чем при работе котельных, что позволит сделать серьезные вложения в обновление сетей без взрывного роста тарифа. Это и более экологичный вариант, так как закроем все попутные котельные с их примитивными фильтрами или вовсе без фильтров. Ликвидируем золошлаковые отвалы, подключим к централизованной трубе частный сектор. Только этими мерами мы обеспечим снижение вредных выбросов в атмосферу на тридцать процентов.

Конечно, при этом мы хотим увеличить количество потребителей тепла. Абаканская ТЭЦ загружена сейчас лишь на 37 процентов, и лишний ресурс мы утилизируем в градирнях. Если построим трубу, то будем отпускать больше энергии и попутно решим целый клубок проблем, связанных с экологией, безопасностью и инфраструктурой, которые копились в регионе последние двадцать лет.