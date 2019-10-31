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31.10.2019 08:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Заварили кашу

Чем вызван резкий рост цены на гречиху в Алтайском крае при наличии больших переходящих запасов зерна
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 246(8004)
В Алтайском крае - крупнейшем регионе-производителе гречки - цены на нее за последние четыре месяца взлетели более чем вдвое. Если в июле за тонну предлагали около десяти тысяч рублей, то сегодня закупочные цены доходят до 24,5-25 тысяч. По оценке экспертов, такой скачок связан не с дефицитом крупы на рынке, а с желанием аграриев повысить доходность ее производства.
Фото: Владимир Аносов
Подорожают ли органические продукты в следующем году

В предыдущие три года, благодаря высоким урожаям и увеличению посевных площадей в Алтайском крае, да и стране в целом, ощущался переизбыток гречихи. Так что к весне 2019-го в России накопился рекордный переходящий остаток этого зерна - на уровне среднегодового объема его потребления. По оценке президента Союза зернопереработчиков Алтая Валерия Гачмана, в таких условиях гречиху можно было и не сеять - запасов хватило бы на весь год.

Сельхозпроизводители, конечно, не отказались от культуры, но сократили ее посевы в среднем на 23 процента. В результате в Алтайском крае в нынешнем году гречихи собрали примерно на четверть меньше, чем в прошлом. Не только из-за сокращения посевных площадей, но и из-за засухи в степных районах.

- Точных данных об урожае гречихи в Алтайском крае пока нет. Окончательные итоги валового сбора будут к концу ноября, - утверждает заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов. - Но, учитывая запасы, о дефиците гречки речи не идет.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, на 1 июля 2019 года переходящие запасы зерна гречихи в Алтайском крае насчитывали порядка 282,5 тысячи тонн, а ее валовой сбор, по оперативным данным, составил более 390 тысяч тонн в бункерном весе. С учетом среднегодовой потребности перерабатывающей промышленности примерно 350-420 тысяч тонн, этого вполне достаточно, чтобы обеспечить плановую загрузку зерноперерабатывающих предприятий края.

Почему же тогда растут цены? Зернопереработчики утверждают, что сельхозпроизводители не спешат продавать гречиху, создавая искусственный дефицит на рынке, чтобы набить цену. Крестьяне, в свою очередь, кивают на перекупщиков.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Гречка может подорожать на 25-50%

- Я не знаю, кто подогревает ажиотаж, но это точно не фермеры, - комментирует ситуацию исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края Александр Вайс. - Ведь о возможном дефиците заговорили задолго до уборочной. Урожай в крае неплохой, средняя урожайность всего на два центнера ниже прошлогодней. В центральной части страны гречихи собрали много, поэтому к нам покупатели в очереди не стоят. Не думаю, что цены взлетят до заоблачных, как было в 2003 году из-за неурожая. Тот, кто надеется на это, может прогадать, ведь в декабре-январе цены на зерно традиционно снижаются. А фермеры ничего не придерживают, продают гречиху по мере необходимости.

Кто же создает ажиотаж на рынке, пугает дефицитом гречневой крупы и тем самым подогревает цены? Ответ на этот вопрос должны дать в Федеральной антимонопольной службе. В краевом управлении ФАС уже начали проверку ситуации на региональном рынке гречихи. Хотя цены на этот продукт государство не регулирует, специалистам предстоит выяснить - нет ли сговора среди производителей с целью необоснованного повышения цен. "РГ" сообщит о результатах проверки.

Прямая речь

Александр Лукьянов, заместитель председателя правительства Алтайского края:

- Что касается цен на гречиху, то сегодня сельхозпроизводители уходят от практики, когда после уборочной продавали по бросовым ценам почти все, что вырастили. Сейчас они выставляют на продажу отдельные партии с учетом ценовой конъюнктуры рынка. И правильно делают. Ведь раньше, распродав все осенью по низким ценам, крестьяне уже в декабре начинали испытывать дефицит ресурсов. А сейчас, имея определенную финансовую стабильность, они могут придерживать продукцию, дожидаясь приемлемых цен на рынке. И тем самым повышать доходность своего производства.

Экономика АПК Экономика Товары и цены Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Цены на хлеб и зерно
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