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31.10.2019 06:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Деформация в разрезе

В Кузбассе растет число нарушений при добыче угля открытым способом
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 246(8004)
Новокузнецкий районный суд приостановил горные работы на участке разреза "Степановский" на юге Кемеровской области. Причина - грубые нарушения, представляющие реальную угрозу жизни и здоровью работников предприятия.
В Киселевске выясняют причины появления подземного пожара

Во время выездной плановой проверки разреза специалисты Ростехнадзора обнаружили, что в процессе отвалообразования на западном борту горного участка игнорируются элементарные требования промышленной безопасности. А именно: участок отвала с трещинами, заколами, просадками и другими явными признаками деформаций откосов не огражден и даже не обозначен предупредительными знаками. Более того, никакого наблюдения за этими самыми деформациями откосов не ведется. Работы в северной части горного участка, получается, шли в опасной зоне, или на "высоком уступе": фактически его высота достигала 45 метров, хотя проектом предусмотрено всего десять.

В итоге, как сообщили в Сибирском управлении Ростехнадзора, горные работы на участке приостановили на три месяца, деятельность по ведению отвалообразования на отвале "Восточный" - на месяц, а эксплуатацию осветительной мачты и трансформаторной подстанции - на два.

Предприятия, добывающие кузбасский уголь открытым способом, которые всегда считались более безопасными, чем шахты, все чаще попадают в сводки происшествий. Так, недавно по итогам проверки Ростехнадзора суд на девяносто дней запретил вести вскрышу и добычу угольных пластов, а также эксплуатировать трансформаторную подстанцию на разрезе "Киселевский". Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, на предприятии выявлено более восьмидесяти нарушений обязательных требований промбезопасности. Юридическое и должностные лица предприятия привлечены к ответственности, открыто пятнадцать административных производств.

Казалось бы, давно уже нужно было извлечь уроки из прошлых ЧП, чтобы не допустить новых. Однако ситуация постоянно повторяется.

- В рамках новой стратегии развития угольной отрасли нужно внедрить такие технологии, принять такие законодательные акты, которые будут стимулировать отрасль работать с минимальными экологическими последствиями, - подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по экологии и охране окружающей среды Александр Копытов.

А на очередном отраслевом совещании замгубернатора Кузбасса Андрей Панов напомнил, что добыча угля в Кузбассе растет с 2010 года, как и инвестиции в промышленную безопасность добывающих предприятий. Количество аварий сокращается, но при этом показатели общего травматизма вызывают озабоченность. По данным Сибирского управления Ростехнадзора, за шесть месяцев 2019 года на угольных предприятиях области пострадал 51 человек, шесть погибли. При этом, как отметил начальник управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Геннадий Ермак, производственный контроль все еще воспринимается горняками как формальная процедура, необходимость выполнения которой продиктована федеральными и корпоративными правилами. И производственные задания, увы, выполняются любой ценой, в том числе ценой жизни и здоровья людей.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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